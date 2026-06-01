Il vulcano Kilauea in eruzione alle Hawaii batte un record: fontane di lava di 150-200 metri | VIDEO

Il Kilauea è tornato a eruttare alle Hawaii nella mattina locale di oggi, lunedì 1 giugno, stabilendo un nuovo record per uno dei vulcani più attivi al mondo. L’evento ha segnato il 48° episodio dell’eruzione in corso del cratere Halema’uma’u, iniziata alle Hawaii il 23 dicembre 2024. Questo ha battuto il precedente record di 47 episodi registrato durante l’eruzione del Pu’u’o’o tra il 1983 e il 1986. “L’episodio 48 è iniziato alle 4:40 HST dell’1 giugno”, ha dichiarato l’USGS. Le fontane di lava del cratere nord raggiungono un’altezza di 150-200 metri, alimentando la nube di cenere che si innalza fino a oltre 6.000 metri. È stato emesso un avviso di caduta di cenere per le aree vicine al vulcano.

Ciò che rende l’eruzione in corso ancora più straordinaria è la frequenza con cui il Kilauea ha eruttato lava verso il cielo. Il vulcano è eruttato circa una volta ogni 10 giorni, con 48 episodi che si sono susseguiti in circa un anno e mezzo, secondo l’USGS. Per confronto, il precedente detentore del record ha impiegato circa tre anni e mezzo per raggiungere 47 episodi. Le ripetute fontane di lava hanno anche rimodellato il paesaggio della sommità, con le bocche vulcaniche che hanno superato i 150 metri di altezza.

Il terremoto di magnitudo 6 alle Hawaii

L’episodio da record si è verificato pochi giorni dopo un terremoto di magnitudo 6.0 che ha scosso le Hawaii il 23 maggio. Il sisma è stato probabilmente causato dal peso della catena di isole hawaiane che ha piegato la placca oceanica sotto il fondale marino, non dall’attività vulcanica, ha affermato l’USGS. È stato il terremoto più forte alle Hawaii dal 2021.

Altri episodi possibili

Non ci sono segnali che il Kilauea sia pronto a calmarsi, e altri episodi potrebbero ancora verificarsi. “L’eruzione in corso dalla sommità è già un evento da ricordare e ha attirato l’attenzione di tutto il mondo per la sua visibilità e accessibilità”, ha affermato l’USGS. “Senza dubbio, tra qualche anno, i bambini di oggi racconteranno ai loro nipoti di queste fontane“.