India, maxi piano da 1 miliardo di dollari per salvare le compagnie aeree: l’impennata del carburante mette sotto pressione il settore

L’India interviene con un pacchetto straordinario da 1 miliardo di dollari per sostenere le compagnie aeree colpite dall’esplosione dei costi del carburante per l’aviazione (ATF), conseguenza diretta della guerra con l’Iran e della crisi che sta travolgendo il Medio Oriente. La decisione arriva mentre il conflitto ha paralizzato lo Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più importanti per il commercio energetico mondiale, attraverso il quale transita normalmente circa un quinto del petrolio globale. L’impennata dei prezzi del carburante ha alimentato crescenti timori sulla redditività delle compagnie aeree, spingendo al rialzo anche le tariffe dei voli e mettendo sotto pressione un comparto considerato fondamentale per l’economia nazionale e internazionale.

Il piano da 1 miliardo di dollari per sostenere le compagnie aeree

Il governo indiano ha annunciato che il pagamento una tantum sarà erogato sotto forma di anticipi senza interessi alle compagnie petrolifere statali. L’obiettivo è contribuire a stabilizzare i prezzi dell’ATF per le compagnie aeree che operano sia sul mercato domestico sia sulle rotte internazionali.

Secondo quanto dichiarato dall’esecutivo, l’intervento è stato studiato per limitare gli effetti della crisi energetica sul trasporto aereo e garantire la continuità delle operazioni in una fase di forte instabilità dei mercati.

“La misura contribuirà a proteggere e sostenere la connettività aerea nazionale e internazionale, garantendo la continuità dei servizi aerei”, si legge in una dichiarazione del governo.

Guerra con l’Iran e crisi dello Stretto di Hormuz: perché il carburante è schizzato alle stelle

Alla base dell’emergenza vi è il conflitto che coinvolge l’Iran e che ha avuto pesanti ripercussioni sull’intera regione mediorientale, una delle aree più ricche di petrolio del pianeta. La paralisi dello Stretto di Hormuz ha generato forti tensioni sulle forniture energetiche internazionali, provocando un rapido aumento dei prezzi del greggio e, di conseguenza, dei carburanti derivati.

Tra questi figura il carburante per aerei (ATF), una delle voci di costo più rilevanti per le compagnie aeree. L’aumento dei prezzi ha creato una situazione particolarmente critica per gli operatori del settore, costretti a fare i conti con margini sempre più ridotti e con la necessità di trasferire parte dei costi aggiuntivi sui passeggeri attraverso l’aumento delle tariffe.

Prezzi del carburante più che raddoppiati in pochi mesi

I dati governativi evidenziano la portata della crisi. Il prezzo dell’ATF è infatti più che raddoppiato nel giro di poche settimane. A marzo il carburante per l’aviazione costava 60,50 rupie al litro, equivalenti a circa 0,63 dollari, mentre a maggio il prezzo ha raggiunto 142 rupie al litro, pari a circa 1,49 dollari.

Si tratta di un incremento che sta incidendo pesantemente sui conti delle compagnie aeree e che ha spinto il governo ad adottare misure urgenti per evitare ripercussioni ancora più gravi sull’intero ecosistema dell’aviazione.

L’impatto sui bilanci delle compagnie aeree

Il peso del carburante nei costi operativi del trasporto aereo rende particolarmente vulnerabili le compagnie aeree alle oscillazioni dei prezzi energetici. Secondo i dati riportati dal governo, il carburante rappresenta circa il 40% dei costi operativi di una compagnia aerea.

L’aumento vertiginoso registrato negli ultimi mesi esercita quindi una forte pressione sui margini di profitto, mettendo a rischio la sostenibilità economica delle operazioni e la capacità delle compagnie di mantenere invariati i livelli di servizio.

In questo contesto, il sostegno finanziario annunciato da Nuova Delhi punta a offrire un sollievo immediato al settore, evitando che la crisi dei costi possa trasformarsi in una crisi più ampia per il trasporto aereo nazionale e internazionale.

La tutela dell’occupazione e degli investimenti aeroportuali

Tra le principali motivazioni alla base dell’intervento figura anche la necessità di proteggere l’occupazione e gli investimenti pubblici collegati al settore dell’aviazione.

Il ministro del Petrolio Hardeep Puri ha sottolineato che il fondo contribuirà a salvaguardare milioni di posti di lavoro legati all’intero comparto. In un post pubblicato su X, il ministro ha affermato che il fondo proteggerà 7,7 milioni di posti di lavoro dipendenti dall’ecosistema dell’aviazione.

Inoltre, “salverà i consistenti investimenti pubblici nelle infrastrutture aeroportuali, mantenendo la redditività delle operazioni delle compagnie aeree”, ha dichiarato il ministro.

Una risposta straordinaria a una crisi senza precedenti

Il pacchetto da 1 miliardo di dollari rappresenta una delle più significative misure di sostegno adottate dall’India per il settore del trasporto aereo negli ultimi anni. L’iniziativa arriva in un momento in cui la combinazione tra tensioni geopolitiche, aumento dei costi energetici e incertezza economica sta mettendo a dura prova l’intero comparto.

Con il prezzo del carburante per l’aviazione ai massimi e la crisi dello Stretto di Hormuz ancora irrisolta, il governo indiano punta a preservare la stabilità delle compagnie aeree, garantire la continuità dei collegamenti e difendere occupazione e investimenti strategici per l’economia del Paese.