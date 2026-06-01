Innovazione dall’alto: come le reti mesh rivoluzionano il controllo degli sciami di droni

L’utilizzo dei moderni sciami di droni sta ridefinendo i confini dell’intervento tecnologico in diversi settori civili e industriali strategici. Queste flotte aeree coordinate sono oggi in grado di monitorare lo stato di avanzamento nei grandi cantieri edili, ispezionare impianti complessi come i parchi eolici offshore remoti e svolgere un ruolo cruciale nella ricerca di sopravvissuti all’indomani di devastanti disastri naturali. Fino ad oggi, tuttavia, il coordinamento di molteplici velivoli per scopi civili ha dovuto fare i conti con un limite strutturale significativo: la dipendenza da un sistema di controllo centralizzato basato sulle comunicazioni mobili tradizionali.

La vulnerabilità della topologia a stella e i limiti della telefonia mobile

Nelle operazioni autonome condotte fino a questo momento, i singoli droni sono stati costretti a comunicare seguendo una rigida topologia a stella, che prevede il transito di tutti i flussi di dati attraverso un unico nodo centrale, rappresentato solitamente da un ripetitore telefonico o torre di telefonia mobile. Questo modello centralizzato si rivela estremamente fragile proprio in situazioni di emergenza. Se il nodo centrale subisce un danno, ad esempio a causa di un cataclisma, lo sciame perde istantaneamente la capacità di scambiare informazioni al proprio interno. Di conseguenza, le attività cooperative complesse come la mappatura coordinata di un’area per l’individuazione di feriti, subiscono un blocco drammatico, compromettendo l’efficacia e la tempestività dei soccorsi.

La soluzione del Fraunhofer IIS: l’adozione di reti ad hoc decentralizzate

Per superare questa critica vulnerabilità, i ricercatori del celebre Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS di Erlangen stanno sviluppando una soluzione radicalmente deconcentrata, progettata per ridurre al minimo la suscettibilità alle interferenze e garantire una maggiore flessibilità operativa sul campo. L’obiettivo principale è garantire la resilienza dei sistemi di comunicazione anche nelle condizioni ambientali più estreme o in totale assenza di infrastrutture di terra.

“Stiamo sviluppando una rete mesh ad hoc mobile in cui più droni sono interconnessi in modo decentralizzato e comunicano via Bluetooth, ad esempio” spiega Manuel Schrauth, Group Manager nella Divisione Sistemi di Comunicazione presso il Fraunhofer IIS. Attraverso questo approccio innovativo, lo scambio di informazioni all’interno dello sciame smette di dipendere dalla classica struttura a stella e si trasforma in un network interamente decentralizzato, capace di far transitare i dati attraverso molteplici nodi dinamici. Secondo quanto dichiarato ufficialmente da Schrauth, “Questo consente ai singoli droni di continuare a comunicare tra loro anche quando non è disponibile alcun collegamento di comunicazione esterno – un vantaggio cruciale se si considera che solo una frazione della superficie terrestre ha una copertura mobile affidabile“.

Reti mesh a bassissimo consumo energetico per droni leggeri

Fino ad oggi, la tecnologia legata alle reti decentralizzate altamente dinamiche è stata una prerogativa quasi esclusiva del settore militare. In quel contesto, tuttavia, i sistemi hardware disponibili si caratterizzano per essere estremamente costosi, ingombranti e adatti esclusivamente a essere installati a bordo di droni pesanti. Al contrario, nel mercato civile e in particolare nel settore a bassissimo consumo (ultra-low-power), si registrava una totale assenza di soluzioni mesh idonee. La proposta all’avanguardia del team del Fraunhofer punta a colmare proprio questo vuoto tecnologico mediante l’utilizzo di standard commerciali accessibili e leggeri.

“Poiché la connessione può funzionare tramite Bluetooth, ad esempio, la nostra tecnologia è estremamente conveniente dal punto di vista economico ed efficiente dal punto di vista energetico” afferma Manuel Schrauth. Lo scienziato evidenzia un ulteriore beneficio pratico fondamentale per la diffusione su larga scala del sistema: “Ciò significa che è adatta per il tipo di droni piccoli e leggeri che vengono tipicamente utilizzati nelle applicazioni civili“.

Dall’iniziativa GAIA in Namibia alla gestione dei flussi di dati aerei

L’intuizione che ha portato allo sviluppo di queste reti mesh ad hoc ultra-efficienti dal punto di vista energetico affonda le sue radici nei progetti condotti all’interno della rinomata iniziativa GAIA. In quel contesto, Schrauth e il suo team di ricerca hanno collaborato con un consorzio interdisciplinare per realizzare dispositivi di tracciamento satellitare destinati al monitoraggio degli avvoltoi in Namibia. Gli esemplari studiati sono in grado di comunicare tra loro in modo del tutto autonomo e decentralizzato, permettendo così agli scienziati di analizzare accuratamente il comportamento animale e di trarre importanti conclusioni sui cambiamenti ambientali in corso nella regione africana.

Il protocollo heartbeat e l’aggiornamento automatico delle tabelle di rete

Dal punto di vista tecnico, il team di ingegneri tedeschi ha applicato le competenze acquisite con la fauna selvatica alla gestione degli sciami di droni, traducendole in un sofisticato sistema basato su tabelle. I droni, agendo come veri e propri nodi attivi del network, trasmettono a intervalli di tempo regolari un segnale periodico chiamato in gergo tecnico heartbeat (battito cardiaco), identificato formalmente con il termine di advertisement (annuncio). Per chiarire il funzionamento al pubblico non specialistico, Schrauth paragona questa emissione ai segnali che un comune dispositivo Bluetooth invia quando si trova in modalità di associazione, trasmettendo continuamente il messaggio ideale “I’m here” (“Sono qui“) mentre resta alla ricerca di altri dispositivi pronti a connettersi.

Nel momento esatto in cui due droni-nodo si rilevano reciprocamente, essi provvedono ad aggiornare istantaneamente le proprie tabelle di memoria locali, registrando l’identità e la presenza degli altri dispositivi individuati. Ripetendo questo processo a intervalli di pochissimi secondi, lo sciame è in grado di elaborare e mantenere una panoramica quasi completa dello stato dell’intera rete.

Il meccanismo iterativo di instradamento dei pacchetti dati tra nodi

Un aspetto straordinario di questo protocollo risiede nel fatto che, sebbene ciascun singolo elemento disponga originariamente solo di informazioni locali incomplete, i dati riescono a propagarsi progressivamente lungo tutta la flotta. Come illustrato testualmente da Schrauth: “Se il nodo numero uno sta cercando il nodo numero sette, può passare l’informazione al punto più vicino, il nodo due, che poi la passa al nodo tre, e così via. In questo modo, un pacchetto di dati salta efficacemente da un nodo all’altro finché non raggiunge la sua destinazione, con le informazioni richieste che vengono compilate in modo iterativo“.

Automazione del volo in formazione e mappatura tridimensionale

L’impatto di questa nuova architettura di rete si riflette direttamente sulla facilità d’uso per gli operatori umani. Secondo le previsioni dei progettisti, la comunicazione complessiva percepita dall’utente finale risulterà fluida e immediata, del tutto simile a una normale connessione punto-punto. In un futuro ormai prossimo, grazie a questa tecnologia d’avanguardia, molteplici droni potranno decollare in modo completamente automatico da una singola custodia di ricarica (docking case) e disporsi autonomamente in una formazione predefinita all’interno della rete mesh. Questa cooperazione aerea automatizzata permetterà non solo di estendere in modo significativo il raggio d’azione dello sciame, ma anche di combinare le differenti capacità tecniche dei singoli velivoli per scopi complessi, come la generazione in tempo reale di una mappa tridimensionale accurata del territorio sovrastato.

I test di laboratorio del Fraunhofer IIS e la roadmap verso il prototipo

La validità scientifica e la fattibilità concreta del sistema sono già state ampiamente dimostrate dai ricercatori attraverso una rigorosa simulazione informatica. Attualmente, il gruppo di lavoro è attivamente impegnato nella delicata fase di trasferimento del software su hardware commerciale. All’interno dei laboratori del Fraunhofer IIS sono in pieno svolgimento i test pratici che impiegano dispositivi Bluetooth reali per processare ed instradare i flussi informatici attraverso una molteplicità di nodi fisici. La tabella di marcia del progetto prevede la presentazione ufficiale del primo prototipo funzionante nel corso del prossimo anno. Nel frattempo, Manuel Schrauth e i membri del suo team hanno scelto di condividere in anteprima i risultati iniziali e le scoperte tecnologiche più rilevanti in occasione della prestigiosa fiera internazionale ILA Berlin Air Show, catturando l’attenzione degli esperti globali del settore aerospaziale.