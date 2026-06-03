Maltempo, 130 interventi della Polizia locale a Roma

Ai 120 interventi dei Vigili del Fuoco si devono aggiungere gli oltre 130 interventi eseguiti finora dalla Polizia locale di Roma per fronteggiare le forti criticità causate dalla forte ondata di maltempo che questa mattina ha investito la Capitale, con attività di messa in sicurezza, viabilità, chiusure stradali temporanee e rilievo di incidenti. Le maggiori difficoltà si sono registrate nel territorio del Municipio III, nei quartieri di Salario, Conca d’Oro, Monte Sacro e Prati Fiscali, dove il maltempo ha provocato il danneggiamento di diverse auto, di alcuni impianti semaforici, del tetto del mercato locale di via Conca d’Oro e di un distributore di carburante.

Ulteriori interventi di rilievo nelle ultime ore hanno visto impegnate le pattuglie in chiusure provvisorie o restringimenti di carreggiata per motivi di sicurezza, a causa della caduta di rami. In particolare, forti criticità per la circolazione veicolare si sono registrate lungo la Tangenziale Est, altezza via del Foro Italico, dove si è resa necessaria la chiusura provvisoria del tratto in direzione San Giovanni per circa tre ore. Successivamente, la stessa arteria è stata interdetta al transito veicolare in direzione dello stadio Olimpico per circa tre ore al fine di consentire la rimozione delle alberature colpite. Interventi significativi e temporanee chiusure, seguite dalle successive riaperture una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, hanno interessato anche viale della Moschea, via dei Campi Sportivi e la rampa di raccordo che dalla Tangenziale Est conduce a via Salaria.

Gli agenti dei gruppi territoriali rimangono dislocati nei punti nevralgici della viabilità per garantire la fluidità del traffico e per assistere le squadre della Protezione Civile comunale, del Servizio giardini e di Ama nelle operazioni di sgombero dei detriti dalle carreggiate. L’impegno degli agenti – fanno sapere dal comando della Polizia locale – proseguirà anche nelle prossime ore al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e il tempestivo ripristino delle normali condizioni di viabilità.

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