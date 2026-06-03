Maltempo, tornado devasta Roma: alberi caduti e traffico in tilt, focus sui danni | FOTO

Alberi caduti, strade allagate e traffico paralizzato: un violento temporale ha colpito Roma questa mattina, interessando con particolare intensità il quadrante nord della Capitale. È proprio qui che un tornado ha abbattuto la sua furia distruttrice, interessando soprattutto la zona di Conca d’Oro, provocando danni e momenti di paura tra automobilisti e residenti. Disagi pesanti per chi si è spostato in auto nel giorno del rientro a scuola e al lavoro dopo il ponte del 2 giugno. Sulla Tangenziale Est, subito dopo lo svincolo della Salaria, un albero è precipitato sulla carreggiata, bloccando la circolazione in entrambe le direzioni. La pianta ha colpito alcune auto in transito senza provocare feriti. La caduta degli alberi e i conseguenti allagamenti hanno inoltre imposto la chiusura di un tratto della tangenziale all’altezza di via dei Campi Sportivi.

Super lavoro per i Vigili del Fuoco

Fin dalle 8 del mattino i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in decine di interventi nei quartieri Prati, Montesacro, Talenti e Conca d’Oro e 120 interventi totali su Roma e provincia, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti o già crollati sulle sedi stradali. Le criticità maggiori si sono registrate tra Prati Fiscali e Conca d’Oro, dove il forte vento ha abbattuto numerose alberature, sradicato cartelli della segnaletica stradale e spostato cassonetti dei rifiuti. In via dei Prati Fiscali, un pino si è abbattuto sul tetto di una pompa di benzina, mentre al mercato di via Val di Lanzo si registrano danni ingenti, con banchi e ombrelloni travolti dalle raffiche. Per fronteggiare l’emergenza, è stata richiesta una sezione operativa composta da personale VF di Latina e Frosinone per gli eventi climatici.

Il maltempo è stato documentato anche sui social network, dove numerosi cittadini hanno condiviso immagini e video che mostrano tetti scoperchiati, pompe di benzina danneggiate e tende strappate dal vento.

Nessun ferito grave ma tanta paura

“Fortunatamente non si registrano feriti gravi”, ha affermato il Presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, tracciando un primo bilancio dei danni. “Alcune persone hanno riportato lievi conseguenze, mentre il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto grande spavento tra i cittadini e ingenti danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche – ha aggiunto -. Sono numerosi gli interventi in corso per fronteggiare l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza. Al momento si contano circa 50 alberature crollate, oltre a danni agli impianti semaforici, alla segnaletica stradale e ad alcuni tratti di marciapiede”.

Tra i momenti di maggiore paura quello vissuto da un automobilista la cui Maserati è stata colpita da uno degli alberi crollati in via Prati Fiscali. “Improvvisamente ho visto quest’albero che dondolava, ma in un secondo mi è crollato sulla testa. Mi ha sfiorato, mi è arrivato a circa due centimetri dal naso. Grazie a Dio mi ha salvato un ramo laterale. Un grandissimo spavento“, ha raccontato, intercettato dal canale web “Local Team”. Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. Il traffico è andato in tilt su via Salaria, via dei Prati Fiscali e via Conca d’Oro, con effetti sull’intero quadrante nord della Capitale.

Gualtieri: “tornado a oltre 100km/h, 60 alberi caduti”

”Siamo tutti al lavoro da stamattina per seguire le vicende legate alla tromba d’aria, tra i danni e il ripristino della situazione; c’è un lavoro molto intenso. Stiamo intervenendo per rimettere in funzione i semafori e per ripristinare prima possibile la circolazione, poi ovviamente faremo anche una stima quantitativa dal punto di vista economico. La situazione è in costante evoluzione, ma credo che entro stasera saremo in grado di riportare la circolazione alla normalità”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del primo congresso fondativo della Uil Fp in corso nella Capitale, facendo il punto sulla situazione derivante dall’ondata di maltempo abbattutasi questa mattina su alcune zone della città.

”Nonostante fosse prevista una semplice allerta gialla – spiega Gualtieri – si è scatenata una tromba d’aria molto significativa in alcuni quartieri, soprattutto il terzo municipio. Le centraline non vicine all’epicentro hanno registrato 90km/h, questo significa che nella zona dove si è abbattuta siamo sicuramente oltre. È stato un fenomeno meteorologico estremo molto forte e improvviso e, in questo caso, neanche previsto”.

”Adesso – avverte – c’è un lavoro molto forte di censimento dei danni, ci sono circa 60 alberi crollati sia pubblici sia privati in varie vie, tra cui via Val di Pelice, via Salviucci, via Prato della Signora dov’è ancora in corso l’intervento di rimozione ai rami degli alberi. E poi Piazza Casimiri, via Alfredo Catalani, la rampa di ingresso alla Tangenziale, via della Moschea, via Val Melaina, via Forte Antenne, via del Foro Italico. Ci sono danni ad alcuni semafori, al tetto del mercato locale Conca d’Oro, a un distributore di benzina. Fortunatamente si tratta di danni a cose non gravi e solo alcune persone hanno riportato delle conseguenze lievi”.

In ogni caso, assicura Gualtieri, ”siamo al lavoro senza sosta per le operazioni di ripristino della sicurezza: c’è il servizio giardini di Roma capitale per quanto riguarda le alberature, la Polizia locale; i Vigili del Fuoco hanno fatto finora 80 interventi, la Protezione Civile di Roma Capitale ha dispiegato 7 squadre di volontari e poi naturalmente Ama e poi il Municipio, con cui naturalmente siamo in contatto costante per dare tutto il supporto massimo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.