Tornado sorprende Roma, caos tra Prato Fiscali, Conca d’Oro e Tufello: “grande spavento e danni ingenti, decine di alberi crollati”

Un tornado ha colpito stamattina diverse zone della Capitale, concentrandosi con particolare furia sul territorio del Municipio Roma III. I quartieri maggiormente sferzati da questa improvvisa ondata di maltempo sono stati Prato Fiscali, Conca d’Oro e Tufello, dove le forti raffiche di vento hanno causato il crollo di piante e ingenti danni strutturali. Fin dalle prime ore della mattinata la popolazione locale ha vissuto momenti di autentico terrore a causa dell’inattesa intensità del fenomeno atmosferico. I soccorritori sono confluiti immediatamente sul posto per prestare assistenza e mettere in sicurezza le aree pubbliche provate dall’evento. La complessa macchina della protezione locale si è attivata per gestire una situazione di evidente criticità sul fronte della circolazione e della sicurezza urbana, avviando subito le verifiche per fare una prima stima dei disagi e supportare i residenti.

I danni alle infrastrutture e il bilancio del maltempo

La furia del vento ha lasciato dietro di sé una scia pesante di devastazione materiale, colpendo sia i beni dei singoli cittadini sia il patrimonio collettivo. Le strade dei quartieri interessati mostrano i segni evidenti del passaggio del vortice, con detriti e rami che ostacolano il transito dei veicoli e dei pedoni. Il bilancio fortunatamente non registra vittime o situazioni di gravità, ma le ripercussioni sulla vita quotidiana della comunità sono pesanti e la paura è stata moltissima.

Sulla situazione è intervenuto direttamente il vertice dell’amministrazione locale per fare il punto della situazione attuale e coordinare le prossime necessarie mosse operative. “Fortunatamente non si registrano feriti gravi – afferma Paolo Emilio Marchionne, Presidente del Municipio Roma III Montesacro – Alcune persone hanno riportato lievi conseguenze, mentre il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto grande spavento tra i cittadini e ingenti danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche. Sono numerosi gli interventi in corso per fronteggiare l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza. Al momento si contano circa 50 alberature crollate, oltre a danni agli impianti semaforici, alla segnaletica stradale e ad alcuni tratti di marciapiede. Desidero ringraziare il Servizio Giardini di Roma Capitale, la Polizia Locale di Roma Capitale, il Corpo dei vigili del fuoco, la Protezione Civile la Direzione Tecnica del Municipio e AMA, che stanno operando senza sosta per rimuovere le situazioni di pericolo, liberare le carreggiate e consentire il graduale ritorno alla normalità. Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti, sia a piedi sia in automobile. È importante prestare particolare attenzione nelle aree interessate dagli interventi e segnalare eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti. Il Municipio Roma III continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un raccordo permanente con tutti gli enti coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione“.

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