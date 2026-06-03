Tornado sconvolge Roma: danni nella zona Nord della Capitale, alberi sradicati a Prati Fiscali | FOTO e VIDEO

È una mattinata di forte maltempo nella Capitale oggi, mercoledì 3 giugno, con piogge intense, temporali e un possibile fenomeno vorticoso che ha attirato l’attenzione di cittadini e osservatori tra il quadrante nord della città. Secondo diverse segnalazioni, sarebbe stato avvistato un possibile tornado. Il fenomeno, visibile anche da Ponte di Nona in direzione Nord/Ovest, avrebbe mostrato una struttura compatibile con una colonna nuvolosa rotante, in un contesto di forte instabilità atmosferica. Le aree maggiormente colpite risultano quelle tra Val Melaina e Conca d’Oro, dove si segnalano danni e disagi legati al maltempo. Riportati danni a Prati Fiscali durante il transito del tornado, tra cui grossi alberi abbattuti. Il passaggio di un sistema temporalesco ha infatti portato pioggia battente, raffiche di vento, fulminazioni frequenti e un rapido oscuramento del cielo, rendendo difficoltosi gli spostamenti soprattutto nelle ore di punta del rientro al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno.

Dalle 8 i vigili del fuoco di Roma stanno svolgendo interventi con diverse squadre impegnate nei quartieri Prati, Montesacro, Talenti e Conca d’Oro per soccorsi connessi al forte vento. Molte segnalazioni arrivate alla centrale operativa riguardano la messa in sicurezza di alberi pericolanti e caduti su sedi stradali.

Il maltempo stamattina ha interessato in particolare il versante nordoccidentale della città, dove si sono concentrate le condizioni più instabili. Le autorità regionali hanno confermato l’attivazione di un bollettino di allerta meteo gialla per criticità idrogeologica da temporali, emesso da Protezione Civile Regionale del Lazio, che prevede precipitazioni sparse su tutto il territorio regionale e possibili rovesci anche di forte intensità.

A livello meteorologico, la situazione è legata al transito di una intensa perturbazione atlantica che sta attraversando la Penisola. Oltre ai temporali, nelle prossime ore è atteso anche un generale calo delle temperature, con la fine del caldo anomalo che ha caratterizzato i giorni precedenti e valori termici più contenuti su tutta Italia.

Tornado a Roma: danni a Prati Fiscali, grosso albero si abbatte su distributore

Credit video Claudio Mignelli / Tornado in Italia

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