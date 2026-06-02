Maltempo Emilia Romagna, il violento temporale raggiunge il Ferrarese: allagamenti a Cento, danni per il forte vento | FOTO

Il forte temporale che ha provocato nubifragi e forti grandinate tra Reggiano, Modenese e Bolognese ha infine raggiunto il Ferrarese, scatenando anche qui tutta la sua potenza. Si segnalano danni a Massumatico, frazione di San Pietro in Casale, a causa delle intense raffiche di vento. Nel Ferrarese, le raffiche hanno raggiunto i 90km/h a Voghenza. Un grosso albero si è abbattuto sul Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi in direzione Porto Garibaldi all’altezza dello svincolo per Cona (FE). Si segnalano anche allagamenti a Cento. Nel Ferrarese, sono caduti finora 75mm di pioggia a Medelana, 62mm a Migliarino, 47mm a San Martino, 46mm a S. Bartolomeo in Bosco, 45mm a Final di Rero, 40mm ad Aguscello, 37mm a Voghenza, 35mm a Malborghetto di Boara, 34mm a Gambulaga, 33mm a Formignana.

Il fronte temporalesco si sta spostando verso i lidi ferraresi: la raccomandazione è quella di lasciare le spiagge in tempo, senza aspettare l’ultimo secondo. Il rischio è quello di forti raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.