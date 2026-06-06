Maltempo Lombardia, allagamenti e alberi caduti: oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco

Alberi caduti e pericolanti, case e sottopassi allagati: sono oltre duecento gli interventi che hanno impegnato tra la mattina di venerdì 5 e le 9.30 di sabato 6 giugno i Vigili del Fuoco della Lombardia, a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. Le province più colpite sono quelle di Milano, dove si sono concentrati 60 interventi dei Vigili del Fuoco, Brescia (43) e Monza e Brianza (20). Seguono Como con 33 interventi, Varese con 30, Bergamo con 26 e Lecco con 19. Le richieste di soccorso – fa sapere la Direzione regionale – hanno riguardato prevalentemente danni d’acqua e allagamenti, alberi pericolanti o caduti e verifiche di stabilità di edifici e strutture.

Le squadre dei Vigili del Fuoco – viene assicurato – “hanno operato senza sosta per la messa in sicurezza di alberature, edifici e infrastrutture, il prosciugamento di locali allagati e la rimozione delle situazioni di pericolo causate dalle avverse condizioni meteorologiche“. La situazione questa mattina risulta “sotto controllo e non si segnalano particolari criticità in atto”.

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