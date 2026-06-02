Maltempo Lombardia: downburst nel Lodigiano e nuovo forte temporale su Milano

Un violento fenomeno meteorologico ha colpito la provincia di Lodi causando danni significativi a edifici, strade e infrastrutture. Dalle 11 di questa mattina, i vigili del fuoco di Lodi sono stati impegnati in 74 richieste di soccorso a causa del maltempo, supportati dai volontari della protezione civile della provincia. La situazione più critica si è verificata nel comune di Graffignana, dove una tromba d’aria ha scoperchiato diversi tetti e provocato allagamenti nelle abitazioni. Il fenomeno è stato identificato come un downburst, un evento in cui una colonna di aria fredda si abbatte al suolo da una nube temporalesca, generando raffiche di vento fino a 100 chilometri orari.

Il sindaco Giovanni Scietti ha raccontato l’intensità dell’evento: “ci è parsa l’apocalisse – per poco meno di 10 minuti non abbiamo visto più nulla. Passato il fenomeno, ci siamo ritrovati la provinciale 189 interrotta da grossi alberi caduti in carreggiata, l’asilo nido inagibile, con più pannelli solari che penzolavano dal tetto”.

Danni a edifici e monumenti

Oltre all’asilo nido, i danni si sono estesi a dieci abitazioni con tetti scoperchiati e a quattro capannoni della zona industriale, colpiti dalle forti raffiche di vento. Anche il monumento dei caduti del paese ha subito danni a causa della caduta di tre alberi storici. Il sindaco ha commentato l’entità dei danni: “tutti danni per il ripristino dei quali dovremo andare avanti giorni a lavorare. Incredibile. Solo per miracolo non si è fatto male nessuno”.

Interventi su strade e infrastrutture

Gli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato anche la rimozione di grandi cartelloni pubblicitari sradicati dal vento, oltre alla messa in sicurezza di strade interrotte dagli alberi caduti. Nel resto della provincia di Lodi si sono verificati violenti acquazzoni, che hanno contribuito ad aggravare la situazione, causando allagamenti in aziende e abitazioni. In serata un forte temporale è in corso su Milano, con piogge intense e raffiche di vento.

La giornata di maltempo ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture locali di fronte a fenomeni meteorologici, sottolineando l’importanza della rapidità degli interventi di emergenza.

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