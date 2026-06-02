Maltempo Lombardia, forte pioggia su Milano: pronte le vasche per il Seveso

Un forte temporale si è abbattuto su Milano, portando pioggia molto intensa su tutta la zona a nord e sud della città. Come comunica l’assessore comunale alla Protezione Civile Marco Granelli, il Seveso è salito di 2,25 metri in un’ora e l’onda di piena da Seveso e Paderno Dugnano sta scendendo velocemente verso Milano con l’acqua deviata verso la vasca di Senago mentre la vasca di Milano è pronta per essere attivata. A Ponte Lambro, in via Vittorini sono state preposizionate le paratie mobili a protezione del quartiere. I livelli del Lambro sono in salita, ma per ora ancora non elevati. L’allerta meteo gialla diramata ieri dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia dovrebbe durare fino a mezzanotte.

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