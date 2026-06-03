Maltempo Marche, forte grandinata e alberi caduti nel Maceratese: una ventina di interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

Nel pomeriggio, una forte ondata di maltempo ha investito le zone del Maceratese, provocando una violenta grandinata. I Vigili del Fuoco hanno effettuato una ventina di interventi tra il capoluogo di provincia e i Comuni limitrofi di Treia, Petriolo, Corridonia, Mogliano e Appignano. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la rimozione di alcuni grossi alberi caduti a causa del vento e della pioggia, che ingombravano le carreggiate. Un’altra pianta, invece, è precipitata su un’auto in sosta in via Cincinelli a Macerata. Non si sono registrate vittime o feriti. Decine di utenti hanno documentato la situazione sui social, fotografando i grossi chicchi di grandine finiti sulle loro vetture e nei giardini. La situazione è rientrata in poco tempo, con l’esaurirsi della tempesta.

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