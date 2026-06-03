Maltempo Marche: grandinata devastante tra Appignano, Cingoli e Corridonia, preceduta da spettacolari Mammatus | FOTO e VIDEO

Una serie di temporali, localmente di forte intensità, sta interessando in queste ore le regioni centro-meridionali, con particolare coinvolgimento del versante adriatico. Tra anconetano e maceratese si è sviluppato infatti un violento temporale preceduto da impressionanti nubi mammatus, le caratteristiche protuberanze a forma di sacca o mammella che pendono dalla parte inferiore (detta incudine) di una nube temporalesca ben strutturata.

L’evento è stato osservato e fotografato in diversi punti dell’entroterra maceratese, dove la cella temporalesca ha assunto rapidamente caratteristiche severe. Dopo il passaggio delle mammatus, il cuore del temporale ha colpito in pieno l’area compresa tra Appignano e Cingoli (provincia di Macerata), scaricando una grandinata di eccezionale intensità che in pochi minuti ha imbiancato strade, campi e orti.

Le immagini postate dalla pagina Meteo Macerata e provincia mostrano reti di protezione per gli ortaggi trasformate in veri e propri ‘sacchi’ pieni di ghiaccio, con accumuli di diversi centimetri e chicchi di grandine di dimensioni sensibilmente superiori alla media stagionale. In diversi casi la grandine ha provocato la distruzione delle colture, la defogliazione di numerose piante e ammaccature alla carrozzeria delle auto parcheggiate all’aperto.

Dopo aver colpito Appignano e Cingoli, il temporale ha proseguito la sua corsa verso sud-est seguendo la direttrice della Val di Chienti, dove ha investito anche il territorio di Corridonia con nuovi rovesci intensi e ulteriori episodi grandinigeni. Tutto ciò in un contesto di marcata instabilità legata al transito di aria più fresca in quota, con conseguente sviluppo di rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, come indicato negli avvisi di allerta meteo diffusi dalla Protezione Civile.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, nel corso delle prossime ore permarranno condizioni favorevoli a nuovi focolai temporaleschi soprattutto nelle aree collinari e interne, mentre un graduale miglioramento è atteso nel corso della giornata di domani, giovedì 4 giugno.

Maltempo Marche, violento temporale nel maceratese

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