Maltempo Marche, violento temporale nell’Anconetano: grandine grossa e danni a San Paolo di Jesi | FOTO

Forti temporali stanno colpendo le Marche nel pomeriggio, dopo i fenomeni intensi che già in mattinata avevano provocato allagamenti e disagi nel Fermano e nel Maceratese. Nel pomeriggio, un forte temporale ha investito la provincia di Ancona, causando nubifragi e grandine grossa. Particolarmente colpita la località di San Paolo di Jesi, dove la grandine ha raggiunto i 5cm di diametro. Segnalati tanti danni alle auto e alle abitazioni della zona. Ora il temporale si è spostato sul Maceratese: attenzione a nubifragi e grandine.

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