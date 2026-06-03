Maltempo: nel Polesine e Veronese il doppio della pioggia caduta nel resto del Veneto

Sono stati 67 i millimetri di pioggia caduti ieri pomeriggio a San Bellino (Rovigo) e 59 quelli caduti a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, durante l’ondata di maltempo che ha colpito il Veneto e principalmente le due province in due diversi momenti. Sul resto della regione, invece, le precipitazioni cadute nel tardo pomeriggio e in serata non hanno superato la media di 30 millimetri. Il Rodigino è stato il settore più colpito dall’intensità dei fenomeni con allagamenti diffusi ad abitazioni e alle colture colpite anche da forti raffiche di vento: a Fratta Polesine è caduta grandine con chicchi grandi 3/4 centimetri, mentre a Villamarzana l’argine di uno scolo consortile è franato per la saturazione del terreno. L’emergenza ha richiesto mobilitazioni in tutto il territorio regionale: 70 i Centri operativi comunali della Protezione Civile attivati per ogni evenienza.

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