Maltempo Piemonte, allagamenti nel Novarese: limitazioni sulla tangenziale

Il maltempo che ha investito il Novarese in mattinata ha causato allagamenti, tanto che la tangenziale di Novara presenta limitazioni provvisorie dovute proprio agli allagamenti, con personale Anas impegnato nel ripristino della viabilità. Sono i primi effetti della perturbazione annunciati per oggi dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), con allerta gialla per gran parte del Piemonte, esclusa solo l’area sudoccidentale. Nelle ultime 24 ore, nel Novarese sono caduti 51mm a Cameri, 42mm a Novara, 31mm a Cerano, tra i dati pluviometrici più importanti.

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