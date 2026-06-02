Maltempo Piemonte, forti temporali con nubifragi e grandine tra Torinese e Cuneese: colpito anche il capoluogo | VIDEO

Forti temporali si sono sviluppati nel pomeriggio in Piemonte, in particolare tra la provincia di Cuneo e quella di Torino. Colpite in particolare la bassa Valle Po e le basse Valli di Lanzo/pedemontana del Canavese: in tutte queste zone, sono in atto nubifragi, forti grandinate e raffiche di vento. Questi temporali stanno ora sconfinando in pianura, portando il rischio di fenomeni anche intensi. Caduti finora 25mm di pioggia a Varisella e 10mm a Lemie, tra i dati pluviometrici più rilevanti, mentre un temporale con annesso nubifragio si sta abbattendo sul centro di Torino. Un altro forte temporale è attivo sulla zona di Novara, dove sono segnalati allagamenti sulle strade.

Maltempo, temporale con nubifragio a Torino

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