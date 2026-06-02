Maltempo, Polesine letteralmente ginocchio dopo il violento nubifragio e la disastrosa grandinata del pomeriggio | VIDEO

Il Polesine torna a fare i conti con il maltempo estremo. Nel pomeriggio odierno un violento nubifragio accompagnato da una grandinata distruttiva ha colpito in modo duro la zona compresa tra Costa di Rovigo e Fratta Polesine, trasformando strade di campagna in canali e sommergendo campi e fossati. Le immagini di Costantino Tibaldo che arrivano dal territorio mostrano vaste aree agricole completamente allagate e seriamente compromesse, con l’acqua che ha invaso carreggiate, scarpate e zone a ridosso delle abitazioni. A preoccupare sono anche i frutteti: le reti antigrandine hanno ceduto sotto il peso di veri e propri ‘blocchi’ di ghiaccio accumulatosi in pochi minuti, con danni ingentissimi alle colture e strutture di sostegno.

Secondo le prime stime, sulle zone più colpite sarebbero caduti oltre 100 litri di pioggia per metro quadrato in un breve lasso di tempo, numeri tipici di eventi a carattere alluvionale.

Il mix tra piogge torrenziali e grandine ha determinato allagamenti diffusi e un forte stress per il comparto agricolo, già messo alla prova da episodi estremi sempre più frequenti negli ultimi anni.

Il temporale che ha investito il Polesine arriva in un contesto di marcata instabilità che, come indicato dalle allerte meteo diffuse nelle ore precedenti, ha favorito la formazione di celle temporalesche in grado di scaricare grandi quantità di pioggia e grandine in maniera quasi ‘chirurgica’.

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