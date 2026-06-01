Maltempo Veneto, forti temporali in Veneto: nubifragi, grandine e downburst nel Trevigiano | VIDEO

Dopo aver colpito duramente il Pordenonese con nubifragi, grandine di media taglia e forti raffiche di vento, i temporali dal Friuli sono scesi verso il Veneto, raggiungendo le province di Treviso, Padova e Venezia, portando anche in queste zone nubifragi, grandine e forti downburst, ossia raffiche di vento lineari in uscita da un temporale. Particolarmente colpita la provincia di Treviso, come mostrano le immagini che arrivano da Meduna di Livenza e Oderzo, sferzate da forti piogge e raffiche intense. Mentre le raffiche di vento hanno raggiunto i 40-50km/h nel Trevigiano, per quanto riguarda i dati pluviometrici più rilevanti finora nelle zone colpite, segnaliamo: 47mm a Ponte di Piave, 35mm ad Arino di Dolo, 34mm a Gorgo al Monticano, 33mm a Spinea, 32mm a Chiarano, 31mm a San Biagio di Callalta, 27mm a Eraclea.

In questo momento, un forte temporale è in atto sulla provincia di Padova, colpendo in pieno anche la città: attenzione al rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Maltempo Veneto, forte temporale si abbatte su Oderzo

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