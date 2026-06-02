Maltempo Veneto: importante funnel cloud in provincia di Venezia

Oggi la provincia di Venezia è stata interessata da un fenomeno atmosferico osservabile, un funnel cloud che ha catturato l’attenzione di chi seguiva le condizioni meteo locali. Ivan, residente nella zona, ha documentato con delle fotografie la formazione, mostrando un cono di nuvole grigie e dense che scendeva dal cielo. Il termine funnel cloud indica una colonna di aria in rotazione che si estende dalle nuvole temporalesche verso il terreno senza necessariamente toccarlo. È un fenomeno atmosferico che può essere osservato durante condizioni di instabilità e turbolenze, come quelle presenti oggi in Veneto.

Condizioni meteorologiche nel Veneto

La regione sta vivendo giornate caratterizzate da nuvole dense e turbolenze che interessano il territorio, con temporali e formazioni di funnel cloud che si manifestano in alcune aree. Questi eventi, pur visivamente suggestivi, fanno parte delle normali dinamiche meteorologiche stagionali.

L’avvistamento di oggi testimonia come le condizioni atmosferiche possano variare rapidamente, creando formazioni come il funnel cloud senza comportare danni. Le fotografie scattate da Ivan offrono una documentazione utile per osservazioni meteorologiche e per la conoscenza delle condizioni di maltempo in Veneto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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