Meteo, domenica mite e soleggiata in Sardegna: splendida giornata a Porto Flavia | VIDEO

Weekend dal sapore d’estate al Centro-Sud, con cieli limpidi e soleggiati e un clima caldo e piacevole che invoglia a passare del tempo all’aperto. Splendide le immagini che arrivano dalla Sardegna, realizzate da Flavio Nessi, che mostrano lo spettacolare scenario di Porto Flavia, in particolare il faraglione Pan di Zucchero, sulla costa sudoccidentale dell’isola. Come detto, oggi il clima è mite in Sardegna: nel settore sudoccidentale si toccano punte di +29-30°C, la visibilità ottima e il clima terso e soleggiato. A garantire queste condizioni stabili è la propaggine orientale dell’Anticiclone delle Azzorre. Al suolo il campo di pressione resta ben strutturato e privo di forzanti marcate, a conferma di un pattern tipicamente azzorriano e non di un’ondata di calore nord-africana.

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