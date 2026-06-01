Occhi puntati ad Ovest: 2 giganti si preparano ad un incontro cosmico

Chiunque in questi giorni abbia sollevato lo sguardo verso l’orizzonte a Ovest dopo il tramonto avrà certamente notato 2 astri insolitamente brillanti vicini nella luce del crepuscolo. Sebbene a una prima occhiata possano sembrare le stelle più fulgide del firmamento, in realtà ci troviamo di fronte a 2 mondi affascinanti e ben distinti, ovvero Venere e Giove. I 2 pianeti in assoluto più luminosi della nostra volta celeste si stanno lentamente e inesorabilmente avvicinando l’uno all’altro, dando vita a uno degli eventi astronomici più accattivanti e affascinanti di tutto il 2026. Osservando la volta celeste appena scompare il Sole, potrete notare la distanza tra i 2 giganti ridursi sempre di più. Questo avvicinamento progressivo ci accompagnerà ininterrottamente sera dopo sera, regalandoci uno spettacolo favoloso ed entusiasmante da ammirare.

Venere ruba la scena nel cielo serale

La congiunzione planetaria, termine con cui gli astronomi indicano questo tipo di incontri celesti, raggiungerà il suo picco massimo la sera di martedì 9 giugno, quando i 2 mondi appariranno eccezionalmente vicini sopra l’orizzonte a Ovest. L’evento sarà perfettamente visibile senza alcun equipaggiamento speciale e si preannuncia come uno dei momenti astronomici più fotografati dell’anno. Guardando verso Ovest dopo il tramonto, si può già notare un astro estremamente brillante più in basso e un altro, leggermente meno intenso, posizionato in alto a sinistra. Quest’ultimo è Giove, mentre l’astro in basso è Venere, che domina incontrastato la scena. Durante il culmine del 9 giugno, Venere sarà circa 7 volte più luminoso di Giove. La sua eccezionale brillantezza è dovuta a 2 fattori principali, ovvero il fatto di trovarsi a una distanza dalla Terra circa 6 volte inferiore rispetto al gigante gassoso e il possedere una densa copertura nuvolosa in grado di riflettere un’enorme quantità di luce del Sole.

Come e quando osservare l’incontro celeste

L’osservazione di questo fenomeno può iniziare fin da subito, indicativamente tra 45 minuti e 2 ore dopo la scomparsa del Sole. Per godere appieno dello spettacolo, è consigliabile cercare un luogo con l’orizzonte a Ovest completamente sgombro da ostacoli visivi. I 2 pianeti si avvicineranno gradualmente notte dopo notte fino al 9 giugno, quando la loro distanza apparente sarà di soli 1.6 gradi, pari a circa 3 volte il diametro di una Luna Piena. Questo incontro ravvicinato è interamente una questione di prospettiva geometrica nello Spazio. Mentre la Terra si allontana da Giove, il gigante gassoso appare ogni sera sempre più basso a Ovest, per poi scomparire nel bagliore del Sole entro la fine di luglio. Contemporaneamente Venere si sta avvicinando al nostro pianeta, rendendosi sempre più prominente. Il meeting celeste è quindi il risultato del progressivo innalzamento di Venere nel cielo serale e del contemporaneo scivolamento di Giove verso la linea dell’orizzonte. Per tutta l’estate Venere continuerà a brillare come stella della sera, raggiungendo la sua massima separazione dal tramonto a metà agosto.