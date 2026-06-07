OceanEye, il nuovo ‘occhio’ dell’Europa sugli oceani: così proveremo a non restare al buio su El Niño, AMOC e livello dei mari

La comunità scientifica mondiale lancia l’allarme: il pianeta rischia di restare quasi al ‘buio‘ su alcuni dei processi chiave che regolano il clima globale, dalla formazione di eventi estremi come El Niño all’innalzamento del livello del mare, fino al possibile collasso delle grandi correnti oceaniche. Al centro delle preoccupazioni c’è la fragilità dei sistemi di osservazione a lungo termine: reti di boe, satelliti, sensori in profondità e programmi internazionali che, tra tagli ai finanziamenti e instabilità politica da parte degli USA, non hanno ancora garanzie solide di continuità nel tempo.

In questo contesto l’Unione Europea ha deciso di accelerare e provare a colmare il vuoto, annunciando un massiccio piano di investimenti in un nuovo sistema di monitoraggio globale degli oceani, battezzato ‘OceanEye‘. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare l’Europa in uno dei principali hub mondiali di ‘intelligence oceanica‘, rafforzando e integrando ciò che già esiste, dai servizi di Copernicus ai profili Argo, in un’unica infrastruttura moderna, più resiliente e capace di fornire dati critici in tempo quasi reale.

OceanEye nasce con una missione chiara: proteggere il clima e l’economia blu attraverso una sorveglianza continua e ad alta tecnologia dei mari. Droni marini, satelliti di nuova generazione, sensori autonomi e piattaforme digitali avanzate verranno messi in rete per seguire da vicino temperatura delle acque, salinità, correnti, variazioni del livello del mare e condizioni degli ecosistemi marini. Informazioni fondamentali non solo per la ricerca climatica, ma anche per prevedere meglio ondate di calore, tempeste violente, piogge estreme e impatti sulle coste densamente popolate.

La grande novità è l’integrazione dei dati in un vero e proprio ‘gemello digitale‘ dell’oceano: una rappresentazione virtuale dinamica, aggiornata continuamente, in grado di simulare scenari futuri e fornire supporto a chi deve prendere decisioni, dai centri di previsione meteorologica ai governi.

In un mondo che si prepara a fronteggiare nuovi super El Niño, accelerazione dell’innalzamento dei mari e cambiamenti potenzialmente irreversibili nella circolazione oceanica, OceanEye si candida a diventare il nuovo ‘occhio europeo‘ sul cuore liquido del pianeta, per evitare davvero di ritrovarci al buio di fronte alla prossima crisi climatica.