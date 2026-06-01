Petrolio in rialzo dopo le tensioni tra Stati Uniti e Iran: paura per lo Stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb

I prezzi del petrolio hanno registrato un forte aumento lunedì, salendo di oltre 6 dollari al barile, dopo che l’agenzia iraniana Tasnim ha riferito che il team negoziale di Teheran avrebbe interrotto gli scambi di messaggi con gli Stati Uniti. La notizia ha scatenato timori sui mercati energetici riguardo a possibili interruzioni della fornitura di petrolio dalle rotte strategiche del Medio Oriente. Secondo quanto riportato, i gruppi alleati dell’Iran starebbero valutando misure per bloccare completamente lo Stretto di Hormuz e limitare il traffico in altre vie cruciali, tra cui lo Stretto di Bab el-Mandeb. Queste manovre rappresenterebbero un rischio immediato per il commercio globale di petrolio, considerando che entrambe le rotte sono passaggi vitali per l’esportazione di greggio verso i mercati internazionali.

Il rialzo registrato oggi arriva dopo un periodo di flessione significativa: nel mese di maggio, il Brent e il WTI hanno segnato rispettivamente una diminuzione di circa il 19% e il 17%, la maggiore perdita mensile in termini assoluti dal marzo 2020, quando la pandemia di Covid-19 aveva provocato un drastico calo della domanda energetica.

Crescente tensione in Medio Oriente e implicazioni geopolitiche

L’intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente ha ridotto le aspettative di una prossima estensione della tregua tra Stati Uniti e Iran. Dopo i recenti scambi di attacchi tra Washington e Teheran, fonti locali riportano che “Israele avrebbe ordinato alle proprie truppe di avanzare ulteriormente in Libano nell’ambito delle operazioni contro Hezbollah, gruppo sostenuto dall’Iran”.

Questa escalation militare, combinata con la possibile chiusura delle rotte strategiche, mette sotto pressione i mercati del petrolio e alimenta l’incertezza sulle forniture globali. Gli investitori monitorano con attenzione gli sviluppi.

Impatto sui mercati e prospettive future

Gli analisti sottolineano che, nonostante il rialzo odierno, l’instabilità geopolitica resta il principale driver del mercato petrolifero. La combinazione di tensioni militari, rischi di interruzione delle rotte di trasporto e la fragilità della domanda post-pandemia rende difficile prevedere stabilità a breve termine.

Il monitoraggio della situazione nello Stretto di Hormuz e nel Bab el-Mandeb sarà cruciale nelle prossime settimane per valutare l’evoluzione dei prezzi del petrolio e il potenziale impatto sulle economie globali.