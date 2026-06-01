Spazio, la Cina lancia il razzo Lunga Marcia-12B: un successo il volo inaugurale

La Cina ha lanciato nello spazio con successo il razzo vettore Lunga Marcia-12B Y1 dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nordoccidentale. Lo rende noto l’agenzia di stampa Xinhua. Il razzo è decollato alle 16:40 ora di Pechino (le 10:40 in Italia), immettendo nelle orbite preimpostate un gruppo di satelliti per le telecomunicazioni destinati alla costellazione Qianfan, nota anche come Costellazione Vela Spaziale. La missione è stata dichiarata un successo completo. Questa missione ha rappresentato il volo inaugurale del razzo Lunga Marcia-12B e la 647ª missione della serie di razzi vettori Lunga Marcia.

Il razzo Lunga Marcia-12B

Sviluppato da un’azienda produttrice di razzi commerciali sotto l’egida della China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc), il Lunga Marcia-12B è un razzo riutilizzabile di nuova generazione. Sebbene non sia stato effettuato alcun test di recupero durante questa missione, è previsto un test di recupero del primo stadio in una data successiva, ha dichiarato la Casc. Caratterizzato da una configurazione a singolo stadio e singolo nucleo, il razzo ha un diametro del corpo di 4,37 metri, un diametro della carenatura di 5,2 metri e una lunghezza totale di circa 72 metri. Secondo la Casc, questa missione ha segnato l’esordio della Cina nella flotta di razzi commerciali per la costruzione di costellazioni di satelliti per internet su larga scala.