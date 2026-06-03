Tempesta solare in arrivo: due o tre CME dirette verso la Terra, possibili aurore fino alle medie latitudini tra Europa e Stati Uniti

Una fase di attività solare particolarmente intensa e inattesa potrebbe avere conseguenze visibili anche dalla Terra nei prossimi giorni. Un’improvvisa raffica di eruzioni provenienti dal Sole ha infatti lanciato almeno due espulsioni di massa coronale (CME) in direzione del nostro pianeta, mentre gli esperti stanno ancora analizzando i dati per comprendere se una terza nube di plasma possa essere coinvolta nello stesso evento. Secondo le prime valutazioni, gli impatti ravvicinati delle CME potrebbero raggiungere la Terra il 5 giugno, dando origine a forti tempeste geomagnetiche di classe G3. In questo scenario aumenterebbero significativamente le probabilità di osservare spettacolari aurore polari anche a latitudini più basse del normale, sia in Europa sia negli Stati Uniti. E’ quanto riporta spaceweather.com.

Gli analisti studiano le espulsioni di massa coronale dirette verso il nostro pianeta

Le immagini raccolte dai coronografi mostrano una situazione complessa. Le firme delle diverse espulsioni di massa coronale risultano infatti sovrapposte, rendendo difficile distinguere con precisione il numero esatto degli eventi e la loro traiettoria. Nonostante ciò, il quadro generale della previsione sta emergendo con maggiore chiarezza.

L’ipotesi più accreditata al momento indica che almeno due CME siano effettivamente dirette verso la Terra. Se dovessero arrivare in successione ravvicinata, l’interazione con il campo magnetico terrestre potrebbe amplificare gli effetti geomagnetici, aumentando l’intensità della perturbazione prevista.

Il protagonista dell’evento è la macchia solare 4455

A sorprendere gli osservatori è stata soprattutto la repentina evoluzione della macchia solare 4455, che nelle prime ore del 3 giugno ha iniziato a eruttare in modo inatteso. L’attività della regione attiva ha prodotto una serie di flare solari di classe X e di intensità prossima alla classe X, un livello tra i più energetici nella classificazione delle eruzioni solari.

La natura stessa della macchia potrebbe spiegare il comportamento particolarmente instabile registrato nelle ultime ore. La regione attiva 4455 appartiene infatti a una rara categoria di macchie solari conosciute come anti-Hale.

Che cos’è una macchia solare anti-Hale e perché è così rara

Come spiegano gli studiosi, “Anti-Hale” significa che la macchia solare possiede un campo magnetico a polarità invertita, una caratteristica che tende a renderla intrinsecamente più instabile rispetto alle normali regioni attive.

Le statistiche mostrano quanto questo fenomeno sia poco comune. Soltanto circa il 3% di tutte le macchie solari osservate rientra infatti nella categoria delle macchie solari anti-Hale. Proprio questa peculiarità magnetica aumenta la probabilità che tali regioni sviluppino strutture magnetiche estremamente complesse e potenzialmente esplosive.

Lo studio del Big Bear Solar Observatory e il rischio di nuove eruzioni

L’eccezionalità del fenomeno trova conferma anche nella letteratura scientifica. Secondo un’indagine condotta nel 1982 da Frances Tang del Big Bear Solar Observatory, le macchie solari a polarità invertita presentano una propensione molto maggiore a sviluppare campi magnetici complessi.

Lo studio ha evidenziato che queste regioni sono più del doppio delle volte più inclini rispetto alle normali macchie solari a generare condizioni favorevoli a violente esplosioni. La situazione osservata nella regione attiva 4455 sembra quindi rientrare perfettamente in questo quadro teorico.

Nuove esplosioni possibili nelle prossime ore

L’attività della macchia solare non mostra segnali evidenti di rallentamento. Le esplosioni registrate nelle ultime ore si stanno infatti susseguendo con una cadenza compresa tra le sei e le otto ore.

La sequenza di flare solari continua ad alimentare l’attenzione degli esperti, che monitorano costantemente l’evoluzione della regione attiva. Come riportato dagli osservatori, “in questo momento le esplosioni si verificano ogni 6-8 ore. Ormai è quasi ora di un’altra”.

L’eventuale verificarsi di nuove eruzioni potrebbe modificare ulteriormente le previsioni e contribuire all’invio di ulteriori nubi di plasma nello spazio interplanetario, aumentando la complessità dello scenario atteso nei prossimi giorni.

L’attenzione resta ora concentrata sull’evoluzione della macchia solare 4455 e sull’arrivo delle CME dirette verso la Terra. La combinazione tra una rara macchia solare anti-Hale, una serie di potenti flare di classe X e più espulsioni di massa coronale rappresenta uno degli episodi di attività solare più significativi osservati negli ultimi tempi.