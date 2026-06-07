Terremoto Grecia, frana gigantesca subito dopo il sisma: il monte Kandili si sgretola davanti agli occhi dei residenti | VIDEO

Il terremoto di magnitudo 5,2 che ha colpito il Golfo Eubeo in Grecia, ha innescato quasi in tempo reale una spettacolare e violenta frana sul monte Kandili, nel nord dell’Eubea. Interi fronti rocciosi si sono staccati lungo i versanti più ripidi, sollevando un’enorme nube di polvere visibile anche dalle coste opposte. Successivamente, nella zona di Mantoudi sono state registrate tre scosse di magnitudo compresa tra 2.7 e 3.3 sulla scala Richter. Il sindaco di Mantoudi-Agia Anna, Giorgos Tsapourniotis, ha riferito che il sisma ha fatto registrare diversi danni a numerose abitazioni a Prokopi e Dafnousa, oltre che alla rete stradale a causa delle frane stesse. Fortunatamente Non si segnalano feriti.

Un evento impressionante, avvenuto sotto l’effetto diretto della scossa principale, che conferma la fragilità geomorfologica dell’area durante le fasi sismiche. Al momento si segnalano solo danni materiali, mentre resta alta l’attenzione per possibili nuovi distacchi nelle prossime ore.

I sismologi dell’Istituto geodetico di Atene e della Protezione Civile ellenica hanno confermato che la sequenza di scosse che ha colpito l’isola di Eubea, rientra nella normale e frequente attività sismica dell’area.