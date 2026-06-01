Terremoto in Emilia-Romagna: scossa avvertita a Forlì, Cesena, Ravenna e Bertinoro | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo 3.2 ha svegliato nella notte gli abitanti dell’entroterra romagnolo, con un epicentro localizzato a soli 2 km a Sud/Ovest del Comune di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. L’evento sismico è stato registrato alle 01:51 di oggi 1° giugno 2026 dalla rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con un ipocentro situato a una profondità di 22 km. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente da gran parte della popolazione residente nei centri vicini, trovandosi l’epicentro a 8 km da Bertinoro, 13 km a Sud di Forlì e 16 km a Ovest di Cesena. La profondità relativamente moderata ha contribuito alla percezione del sisma in una vasta area circostante, propagandosi in modo chiaro fino a 24 km a Sud/Est di Faenza e 36 km a Sud/Ovest di Ravenna. Numerose segnalazioni al servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto“, sono tempestivamente giunte da cittadini residenti a Forlì, Cesena, Meldola, Forlimpopoli, Bertinoro, Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bellaria-Igea Marina, Mercato Saraceno e Brisighella, suscitando una certa apprensione ma senza causare alcun danno strutturale.

La geologia dell’Appennino romagnolo e le cause del sisma

La zona interessata dall’evento sismico si inserisce in un contesto geodinamico molto attivo che caratterizza l’intero margine appenninico settentrionale. I terremoti in quest’area si verificano a causa del continuo e complesso movimento delle placche tettoniche, in particolare per la spinta della microplacca adriatica che si immerge progressivamente sotto la catena montuosa appenninica. Questo processo genera un forte accumulo di stress lungo le faglie sepolte che si trovano sotto la pianura e le prime formazioni collinari. La profondità di 22 km indica che la rottura è avvenuta in una porzione profonda della crosta terrestre, un elemento piuttosto tipico dei sistemi di faglia compressivi che strutturano l’Appennino romagnolo. Tali dinamiche crostali rilasciano periodicamente l’energia meccanica accumulata, causando scosse che possono variare da microscosse registrate solo dagli strumenti a eventi più percettibili.

I precedenti e la sismicità storica della provincia

Il territorio compreso tra Forlì, Cesena e i Comuni limitrofi possiede una storia sismica documentata assai ricca, classificandosi in Italia come un’area a pericolosità sismica medio-alta. Analizzando i cataloghi storici, emerge chiaramente che la Romagna è stata colpita in passato da eventi tellurici severi e prolungati nel tempo. Uno degli episodi più rilevanti è senza dubbio il terremoto del 1661, che provocò gravi distruzioni e modificò in parte l’assetto urbano dell’Appennino forlivese. Più recentemente, la zona ha registrato importanti crisi sismiche, come il disastroso terremoto di Santa Sofia del 1918. Il terremoto di oggi rientra pienamente nella consueta attività di rilascio energetico di questo settore tettonico.