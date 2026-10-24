Allerta Meteo 24 ottobre, sabato con supercelle e grandine: le zone più a rischio nelle prossime ore

La giornata di oggi, sabato 24 ottobre, si apre all’insegna di un marcato peggioramento meteorologico che andrà a colpire gran parte del Centro-Sud e i settori dell’estremo Nord-Est. A determinare questo drastico cambio di scenario è il rapido transito di una insidiosa saccatura proveniente da Nord-Ovest, la quale spinge un fronte freddo lungo l’intera penisola. L’evoluzione di queste complesse dinamiche atmosferiche richiede particolare attenzione soprattutto lungo la fascia adriatica. Per delineare con precisione i contorni di questa ondata di maltempo ci affidiamo alle previsioni elaborate da PRETEMP, gruppo di lavoro specializzato nello studio e nella previsione dei fenomeni temporaleschi severi in Italia. È fondamentale precisare che PRETEMP non emette allerte ufficiali di protezione civile, bensì produce previsioni probabilistiche sperimentali necessarie per comprendere il rischio associato agli eventi convettivi più intensi.

Il bollettino PRETEMP e il potenziale rischio supercelle

Entrando nel dettaglio dell’analisi odierna, gli esperti hanno emesso un livello 1 di pericolosità per alcune regioni del versante adriatico, innescato dallo scontro tra l’aria fredda in quota e l’umidità presente nei bassi strati (concentrata in particolare nei primi 2mila metri di altitudine). Secondo i previsori, la fase più acuta del maltempo si concretizzerà proprio nella 2ª metà della giornata, “in concomitanza con l’occlusione del sistema frontale e con il passaggio di un nucleo di elevata vorticità potenziale in quota, in movimento da Nord-Ovest verso Sud-Est“. Questa dinamica innescherà lo sviluppo di convezione organizzata tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, area in cui si registrerà un notevole accumulo di instabilità. In queste zone il bollettino segnala la concreta possibilità di formazione di “supercelle, associate principalmente a grandine di piccole dimensioni, forti raffiche di vento e possibili fenomeni vorticosi“.

L’evoluzione serale e il livello zero sul resto d’Italia

La fenomenologia temporalesca non si esaurirà rapidamente, ma tenderà a scivolare gradualmente verso il meridione. Come sottolinea l’analisi tecnica del gruppo, “nel corso della serata, la linea di convergenza e l’area maggiormente favorevole alla convezione tenderanno a propagarsi verso Sud-Est“, andando a coinvolgere progressivamente il resto del territorio pugliese fino a raggiungere le estreme propaggini del Salento al termine dell’orario previsionale. Su gran parte del resto del Centro-Sud è stato invece diramato un livello 0 di pericolosità: i fenomeni associati alla linea di instabilità saranno prevalentemente di breve durata e moderata intensità, ma potranno comunque generare insidiose e locali trombe marine lungo i litorali tirrenici. Infine, le medesime condizioni di base interesseranno nel pomeriggio anche l’estremo Nord-Est, dove l’attivazione della ventilazione di Bora porterà deboli temporali associati ad aria più fredda, capaci di innescare ulteriori grandinate di modeste dimensioni.

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