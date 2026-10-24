Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: oggi e domani 3 regioni sferzate da temporali, grandine e vento

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che ha fatto scattare l’allerta meteo per la giornata di oggi e domani, 24 e 25 ottobre 2026. Questa mattina, in via del tutto eccezionale rispetto al consueto orario di aggiornamento previsto per le 12:00 UTC, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha ritenuto necessario anticipare l’avviso per avvertire tempestivamente la popolazione e gli enti preposti riguardo all’imminente peggioramento. Le condizioni atmosferiche subiranno un drastico e rapido deterioramento nel corso delle prossime ore, scatenando fenomeni di forte intensità che colpiranno in modo particolare le regioni del versante adriatico e del Sud Italia.

Il bollettino ufficiale dell’Aeronautica Militare

Riportiamo integralmente l’avviso pubblicato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 07.00/UTC del 24/10/26. Si prevedono, dal pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre 2026 e fino alle prime ore di domani, domenica 25 ottobre 2026, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, su Abruzzo, Molise e Puglia garganica, specie sui rispettivi settori costieri, accompagnate da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

L’allerta meteo e il ruolo della protezione civile

È opportuni precisare che le informazioni relative a questi fenomeni meteorologici si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche e dinamiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono infatti prive di valutazioni dirette connesse all’impatto sul territorio e alle relative conseguenze idrogeologiche. Per conoscere il livello di criticità e le disposizioni di sicurezza locali, si deve far sempre riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale, che vengono regolarmente emessi e aggiornati dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: