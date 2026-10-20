Allerta Meteo Campania, domani piogge e temporali forti: rischio dissesto idrogeologico diffuso

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre. L’allerta arancione interessa zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Su tutte le altre zone della Campania vige invece un’allerta meteo di colore giallo.

Rischio dissesto idrogeologico diffuso

Il quadro meteorologico renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nelle zone interessate, si evidenzia la possibilità di fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio. Su tutto il territorio sono possibili significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Dalla Protezione Civile regionale la raccomandazione ai sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri operativi comunali attuando tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile, anche in ordine al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, oltre che per il rischio idrogeologico ed idraulico.

Allerta meteo arancione anche a Napoli

A partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, mercoledì 21 ottobre, la Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Il Comune di Napoli ha quindi stabilito che “resteranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. Castel Nuovo sarà chiuso al pubblico fino al termine dell’allerta”. Chiusi anche gli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Antonio Juliano/Caduti di Brema, San Pietro a Patierno, Polifunzionale di Soccavo (palestre A, B e C) e il Centro polivalente Nestore.

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