Allerta Meteo, è una notte di paura: mostruosa squall-line sull’Italia, fiato sospeso per i violenti temporali in arrivo su Toscana, Roma, Napoli e la Sicilia

La situazione meteorologica sul bacino centrale del Mediterraneo sta vivendo il suo momento di massima criticità serale, rispettando scrupolosamente le proiezioni dei modelli matematici ad altissima risoluzione. Quando sono le ore 21:30 della sera, l’osservazione combinata delle immagini satellitari all’infrarosso e delle mappe in tempo reale delle fulminazioni notturne restituisce uno scenario atmosferico di straordinaria potenza e rara violenza esplosiva. Dal cuore del Mar Tirreno sta avanzando inesorabilmente verso levante una mastodontica squall line, una linea temporalesca organizzata, compatta e continua, estesa per centinaia di chilometri dalla Corsica fino alle coste africane, puntuale come un orologio svizzero rispetto alle simulazioni previsionali. Dallo spazio la struttura si presenta come un gigantesco muro bianco splendente, con nubi convettive torreggianti che sfondano la tropopausa e raggiungono temperature glaciali al vertice, inferiori ai -60°C.

Parallelamente, i sensori della rete di rilevamento dei fulmini registrano un’attività elettrica incessante: una fittissima fascia di scariche nube-suolo e intra-nube, visibile come un cordone continuo di bagliori a ridosso dell’Arcipelago Toscano, delle coste laziali e in estensione verso il Canale di Sicilia, illumina a giorno le tenebre del mare aperto segnalando correnti ascensionali violentissime.

Questa formidabile muraglia tempestosa demarca con precisione millimetrica l’avanzata del fronte freddo, il quale sta spingendo via a forza la cupola di aria calda e umida preesistente per aprire una fase notturna di maltempo acuto e severo su gran parte delle regioni peninsulari e insulari. L’ingresso della parte più attiva del sistema perturbato non giunge su territori asciutti, bensì su bacini idrografici già pesantemente messi alla prova dalla vigorosa fase prefrontale che per tutta la giornata odierna ha flagellato l’Italia da nord a sud. La risalita di intensi e caldi venti meridionali ha infatti caricato la colonna d’aria di un quantitativo straordinario di vapore acqueo, che a contatto con le coste e con i rilievi orografici ha generato una sequenza di nubifragi persistenti. Adesso che il fronte principale si appresta a toccare la terraferma, il potenziale termodinamico in gioco è spaventoso: le temperature superficiali marine ancora elevate forniscono il carburante ideale per innescare fenomeni distruttivi, raffiche lineari di vento tempestose e precipitazioni alluvionali che terranno il Paese in allarme rosso per tutta la notte.

Il drammatico bilancio della Liguria: quasi 400mm di pioggia e torrenti esondati

Il settore che ha pagato il prezzo più alto durante la fase prefrontale è stato senza dubbio il ponente della Liguria, dove lo scontro tra lo scirocco risalente dal Tirreno e la tramontana scura traboccante dai valichi appenninici ha generato un sistema temporalesco autorigenerante di tipo v-shaped rimasto bloccato per ore sopra la provincia di Savona e parte del Genovesato. I dati pluviometrici registrati dalla rete di monitoraggio al suolo sono spaventosi e testimoniano un evento alluvionale di portata storica: la stazione di Albissola Marina ha registrato un cumulato mostruoso di ben 387mm di pioggia, seguita a brevissima distanza da Albissola Superiore con 324mm. Valori altrettanto drammatici si sono registrati nell’entroterra e lungo il litorale savonese, con 285mm a Lavagnola, 247mm a Savona città, 140mm a Finale Ligure e 129mm al Colle di Cadibona.

La violenza dell’acqua ha superato le capacità di deflusso dei torrenti Sansobbia, Letimbro e Teiro, che hanno visto i propri livelli idrometrici salire di metri in una manciata di minuti, allagando ampi quartieri urbani, trascinando automobili, sommergendo stabilimenti balneari e costringendo le forze dell’ordine e i soccorritori a una serie ininterrotta di salvataggi. La furia delle precipitazioni non ha risparmiato il ponente ligure più aperto né il capoluogo regionale, facendo registrare 93mm ad Albenga e 91mm a Genova. L’intera rete infrastrutturale della costa ligure centrale è collassata a causa di smottamenti, allagamenti dei binari ferroviari e interruzioni autostradali, a dimostrazione di come la ventilazione umida meridionale sia stata capace di scaricare al suolo l’equivalente di mesi di precipitazioni in poche ore.

Sardegna, Sicilia orientale e Toscana sotto assedio: nubifragi devastanti dal Nuorese all’Elba

La violenza della fase calda prefrontale non si è concentrata esclusivamente al Nord, ma ha colpito con pari ferocia anche le isole maggiori, dove il richiamo marittimo da sud-est ha impattato frontalmente contro i bastioni montuosi orientali. In Sardegna, la costa orientale e i rilievi della Baronia e dell’Ogliastra sono stati bersagliati da rovesci persistenti e temporali marittimi a ripetizione. Il dato più allarmante giunge dalla provincia di Nuoro, con la stazione di Siniscola che ha toccato 235mm di pioggia, scatenando l’esondazione di canali secondari e l’allagamento di abitazioni e strade rurali. A ruota seguono gli accumuli altrettanto pesanti di Orosei con 153mm, Posada con 137mm, Baunei con 136mm e Cala Ginepro con 111mm. Questi quantitativi rappresentano un autentico schiaffo d’acqua per una terra che fino a poche settimane fa pativa una siccità drammatica, trasformando aridi calanchi e letti fluviali asciutti in torrenti di fango altamente pericolosi.

Contemporaneamente, sul versante ionico della Sicilia, l’effetto stau provocato dai venti sciroccali contro l’altopiano ibleo e l’edificio vulcanico etneo ha innescato rovesci torrenziali di eccezionale intensità. Nel siracusano il bilancio provvisorio è gravissimo, con la località di Noto che ha raggiunto 140mm di pioggia, seguita da Tellaro a Villa Tellaro con 124mm, 74mm a Cozzo su Cola e 57mm a Solarino. Risalendo lungo la costa ionica verso nord, le nubi caricate dal mare hanno colpito con vigore la fascia pedemontana e costiera etnea, scaricando 46mm a Riposto, 42mm a Giarre e 33mm a Nunziata di Mascali.

Nel medesimo contesto di instabilità prefrontale, le prime forti piogge stanno colpendo duramente anche la Toscana, dove la situazione idrogeologica si fa via via più delicata dopo le grandi piogge di due giorni fa. I pluviometri regionali testimoniano rovesci di forte intensità soprattutto sull’Arcipelago e sulla fascia costiera: sono già caduti 98mm al Monte Perone sull’isola d’Elba, 79mm a Castagneto Carducci, 70mm a San Vincenzo, ma si registrano anche 47mm a Livorno, 38mm a Capraia e 21mm a Gorgona. Ed è solo l’inizio di una lunghissima fase critica, poiché si tratta unicamente dei primi scrosci associati alle correnti umide meridionali che precedono lo scontro diretto con il fronte freddo in arrivo dal mare aperto.

Analoga la dinamica che in giornata ha portato a ben 520mm di pioggia caduti a Solenzara, nella Corsica orientale, battendo il nuovo record di pioggia nazionale per la Francia.

Notte di allerta massima sul Tirreno: la squall line punta dritta su Toscana, Lazio, Campania e Roma

Con lo scivolamento del minimo barico verso levante, il baricentro dell’instabilità atmosferica si sposta prepotentemente sul medio e basso Tirreno, dove sta prendendo forma il momento più insidioso di tutta l’ondata perturbata. L’imponente squall line avvistata dai radar meteorologici e costellata da migliaia di fulmini viaggia a velocità sostenuta e punta in modo inequivocabile verso le coste tirreniche peninsulari. Nelle prossime ore della tarda serata e per tutta la notte, il fronte freddo sfonderà con irruenza su Toscana, Lazio e Campania, originando una sequenza di temporali autorigeneranti ad asse obliquo capaci di provocare alluvioni lampo, downburst violenti con raffiche di vento ben oltre gli ottanta chilometri orari e grandinate fitte.

Sotto stretta sorveglianza c’è la capitale: la città di Roma e la sua intera area metropolitana si trovano proprio sulla traiettoria di avanzamento del nucleo più attivo del sistema temporalesco, con il rischio imminente di vedere allagamenti diffusi delle arterie consolari, rigurgiti della rete fognaria e blackout elettrici dovuti all’incessante attività elettrica. Con il passare delle ore, la linea di groppo scorrerà rapidamente verso sud-est agganciando il litorale laziale meridionale tra Latina e il Golfo di Gaeta, per poi abbattere la sua furia sulla Campania. L’area urbana di Napoli, la piana casertana, i Campi Flegrei, le isole del golfo e la Costiera Amalfitana rischiano di subire precipitazioni ad altissima intensità oraria nel cuore della notte, con quantitativi che potrebbero agevolmente superare i 100mm in un brevissimo lasso di tempo, esasperando il rischio idrogeologico lungo i versanti montani già fragili.

Allarme rosso per la Sicilia occidentale: rischio tornado tra Trapani, Marsala e Palermo

Mentre il fronte temporalesco principale investirà la terraferma laziale e campana, la propaggine meridionale della perturbazione si abbatterà con inusitata violenza sulla Sicilia occidentale, determinando una situazione di allerta meteo estrema. La convergenza al suolo tra il maestrale in sfondamento da nord-ovest e l’aria caldo-umida ancora presente sul Canale di Sicilia genererà celle temporalesche supercellulari isolate ma dotate di altissimo potenziale distruttivo. I riflettori della Protezione Civile sono puntati in modo particolare sulle province di Trapani e Palermo, territori che presentano indici di instabilità atmosferica e rotazione dell’aria a dir poco critici.

La massima apprensione riguarda la fascia costiera compresa tra Trapani e Marsala, dove esiste il rischio concreto della formazione di nuovi tornado, a distanza di appena dieci giorni dai vortici distruttivi che avevano già seminato il panico e divelto coperture, capannoni e colture agricole nella medesima area, provocando anche una vittima e distruggendo una scuola. I parametri di wind shear direzionale e di bassa quota risultano ideali per la genesi di trombe d’aria capaci di toccare terra dal mare aperto con una forza devastante. Successivamente, tra la tarda nottata e le prime ore dell’alba di mercoledì, il mostro temporalesco estenderà la propria furia verso la costa palermitana: la città di Palermo e i comuni dell’hinterland costiero dovranno fare i conti con piogge torrenziali a carattere d’urto, mareggiate impetuose con onde alte fino a quattro metri e burrasche di vento che renderanno le prossime ore tra le più pericolose dell’intera stagione autunnale.

Scuole chiuse mercoledì 21 ottobre: fiato sospeso per la notte e pioggia di ordinanze da nord a sud

La gravità del quadro atteso ha gettato l’Italia intera in uno stato di profonda apprensione, inducendo le prefetture e le amministrazioni comunali a mobilitarsi con urgenza per tutelare l’incolumità pubblica. Con il fiato sospeso per l’imminente passaggio della squall line notturna e per la seconda ondata temporalesca attesa nella prima parte di mercoledì, si è scatenata una vera e propria pioggia di ordinanze per disporre le scuole chiuse per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre in centinaia di comuni distribuiti su più regioni. I Centri Operativi Comunali restano aperti in seduta permanente e le cancellate di innumerevoli istituti di ogni ordine e grado rimarranno serrate, mentre si valuta costantemente l’evoluzione dei radar per eventuali decisioni dell’ultim’ora anche nei centri metropolitani maggiori.

Il territorio più mobilitato dalle chiusure preventive è senza dubbio la Campania, investita in pieno dall’allerta arancione e dalla minaccia di nubifragi persistenti. Nel capoluogo sannita il sindaco di Benevento ha firmato la serrata totale delle scuole, di parchi e cimiteri, seguito a ruota da Montesarchio. Nel Napoletano le ordinanze hanno blindato una sfilza imponente di grandi centri urbani dell’hinterland e della costa: lezioni sospese a Pozzuoli, Pompei, Giugliano, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, San Giorgio a Cremano, Bacoli, Quarto, Qualiano, Villaricca, Frattamaggiore e Somma Vesuviana, estendendosi a tutte le isole del golfo tra cui Procida, Ischia, Forio e Serrara Fontana, e risalendo la costiera con Meta di Sorrento e Piano di Sorrento. Misure altrettanto rigorose interessano la provincia di Salerno, dove i cancelli resteranno chiusi lungo la fragile Costiera Amalfitana e nell’Agro Nocerino con provvedimenti ad Amalfi, Ravello, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte e San Marzano sul Sarno, mentre nel Casertano lo stop riguarda centri come Caiazzo e Piana di Monte Verna, e nell’Avellinese il comune di Cervinara.

Anche nel resto della Penisola i sindaci hanno alzato barricate a tutela degli studenti. Nel Lazio, a fronte dell’allerta arancione sul litorale romano e pontino, le scuole rimarranno sbarrate nei popolosi comuni di Anzio, Nettuno e Aprilia. In Liguria, reduce dal disastro del Savonese, la Provincia della Spezia e il comune capoluogo de La Spezia hanno decretato la chiusura degli istituti superiori e l’interruzione della didattica per prevenire spostamenti critici in orario di punta. In Toscana, duramente colpita dalle piogge della serata, si registrano serrate scolastiche mirate nei comuni dell’isola d’Elba come Rio Marina e Rio nell’Elba, dove i torrenti sono al limite. La raccomandazione generale della Protezione Civile per tutti i cittadini rimane tassativa: massima cautela, annullamento di ogni spostamento non necessario durante la notte e monitoraggio costante dei canali di comunicazione istituzionali, in attesa che la fase più violenta della perturbazione esaurisca la sua furia distruttiva.

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