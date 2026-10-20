Allerta Meteo Friuli, proclamato lo stato di preallarme: stanziato mezzo milione

È di mezzo milione di euro la cifra stanziata per un impiego di spesa immediato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la cui Protezione Civile ha dichiarato lo stato di preallarme sull’intero territorio regionale per la durata di quindici giorni, con decorrenza da oggi. Lo fanno sapere in una nota il Presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, che hanno firmato i due decreti in attesa della ondata di maltempo in arrivo da stanotte. La decisione si fonda sull’allerta regionale legata all’avvicinamento di una depressione atlantica destinata a portare correnti sostenute da sud e venti di scirocco al suolo, spiega la nota.

Il quadro evidenzia criticità idrogeologiche e idrauliche diffuse, con precipitazioni temporalesche da intense a molto intense sulla fascia montana e in particolare sulle Prealpi carniche, piogge abbondanti in pianura e rovesci sulla riviera adriatica. Sulla costa, nel tratto compreso tra Lignano (Udine) e Grado (Gorizia), le forti raffiche di scirocco prefigurano mareggiate e fenomeni di acqua alta, a cui si sommano i rischi di instabilità dei pendii, criticità nella rete di drenaggio urbano e possibili interruzioni della viabilità. Giovedì sono previsti gli ultimi strascichi di pioggia a est, con la quota neve sopra i 1500 metri. Le due misure garantiscono così l’immediata operatività sul campo, e i tecnici regionali sono autorizzati a ricorrere a procedure di somma urgenza con affidamento diretto per l’appalto di lavori, forniture e servizi.

Stanziati 500mila euro

Sotto il profilo finanziario, la manovra attinge al Fondo regionale per la protezione civile mediante un contestuale storno di bilancio. La quota prevalente dello stanziamento, pari a 450mila euro, è vincolata all’esecuzione delle opere di sistemazione del suolo e ai primi interventi infrastrutturali di messa in sicurezza. I restanti 50mila euro coprono l’acquisto di beni di consumo, i servizi connessi all’emergenza, le prestazioni straordinarie del personale e i rimborsi destinati agli enti locali e alle organizzazioni private, conclude la nota.

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