Allerta Meteo, nuovo ciclone balcanico piomba al Sud tra martedì sera e mercoledì mattina: forte vento e freddo anomalo. Al Nord resiste l’Anticiclone

La circolazione atmosferica su scala europea continua a mostrare connotati di straordinaria dinamicità, inserendosi in un contesto termico spiccatamente inferiore alle medie stagionali del periodo. Dopo la severa fase di maltempo e il brusco tracollo delle temperature registrati durante l’ultimo fine settimana, la giornata odierna di lunedì 26 ottobre vede l’Italia ancora intrappolata in una morsa d’aria pungente e instabile. I cieli limpidi e la calma di vento notturna hanno favorito un vigoroso irraggiamento del suolo al settentrione, culminato all’alba nelle prime gelate in pianura Padana, dove i termometri sono scesi localmente al di sotto dello zero nelle campagne del Piemonte. Questo quadro di freddo anomalo rappresenta soltanto l’anteprima di una configurazione meteorologica ancora più complessa, destinata a concretizzarsi nelle prossime ore a causa dello sprofondamento di un nocciolo artico verso l’Europa sud-orientale. La tregua atmosferica risulterà infatti temporanea per il Mezzogiorno, chiamato ad affrontare una violenta sferzata di correnti settentrionali causata da una profonda trottola ciclonica continentale.

Allerta Meteo, Martedì 27 ottobre piomba un nuovo ciclone: la traiettoria retrograda verso il mar Jonio

A partire dal tardo pomeriggio e soprattutto dalla serata di domani, martedì 27 ottobre, lo scacchiere barico europeo subirà un improvviso scossone. L’avanzata di una possente cupola di alta pressione sull’Europa centro-occidentale costringerà una discesa di aria artica a scivolare a gran velocità lungo il suo bordo orientale, scavando un minaccioso ciclone. Il fulcro depressionario compirà una traiettoria retrograda da nord-est verso sud-ovest attraversando la penisola balcanica, per poi isolarsi in una severa goccia fredda. Nel corso della notte e all’alba di mercoledì l’occhio del ciclone andrà a posizionarsi con estrema precisione tra il Canale d’Otranto e il mar Jonio, incastonato nell’imbuto geografico compreso tra le coste salentine, la Grecia continentale e i litorali dell’Albania. La struttura barica assumerà una forma circolare compatta e profonda, con un nucleo di geopotenziali particolarmente bassi che fungerà da calamita per venti tempestosi lungo tutto il bordo occidentale della depressione.

Scenario da pieno inverno sui Balcani: bufere di neve tra Kosovo, Albania, Macedonia del Nord e Grecia

Se l’Italia si troverà posizionata lungo il confine occidentale del sistema, l’intero comparto balcanico vivrà ore di maltempo dai tratti tipicamente invernali, eccezionali per la fine di ottobre. La massa d’aria polare, interagendo con l’orografia tormentata della penisola balcanica e i bacini marini carichi di umidità, innescherà precipitazioni torrenziali e nevicate eccezionali. La quota neve subirà un tracollo vertiginoso, portando fitte nevicate a partire dai novecento o mille metri di quota su vasti territori di Kosovo, Albania, Macedonia del Nord e Grecia centro-settentrionale. Saranno imbiancate a giorno le catene montuose degli Sharr, l’acrocoro del Pindo e i rilievi montuosi che abbracciano i bacini lacustri di Ocrida e Prespa. Sui passi montani e nei villaggi d’alta quota della Macedonia del Nord e dell’Albania orientale si abbatteranno autentiche tormente con visibilità azzerata e temperature che precipiteranno vicino allo zero anche durante il giorno. L’impatto sarà significativo anche per la Grecia interna, dove i rilievi della Tessaglia e dell’Epiro vedranno comparire la prima neve pesante della stagione, disegnando un paesaggio da gennaio inoltrato.

Allerta meteo al Sud: burrasche di tramontana e mareggiate impetuose tra Salento, Calabria e Ionio

Gli effetti della depressione sul territorio italiano non si tradurranno in piogge battenti, bensì in una fase di forte burrasca che motiva l’emissione di una specifica allerta meteo per le regioni meridionali valida per domani sera e per l’intera giornata di dopodomani, mercoledì 28 ottobre. Trovandosi l’Italia sul fianco occidentale del minimo, le nubi saranno spesso sfilacciate e irregolari, senza dar luogo a fenomeni piovosi di rilievo se non qualche isolato piovasco a ridosso delle creste appenniniche. Il pericolo principale sarà rappresentato dall’eccezionale dislivello di pressione che verrà a crearsi tra l’alta pressione collocata sul Centro Europa e il vuoto barico ionico. Questa configurazione genererà un fittissimo fascio di isobare orientate da nord-est, un vero e proprio scivolo che proietterà venti impetuosi di tramontana e grecale a velocità di burrasca. La regione più duramente colpita sarà la Puglia, con il Salento e le coste adriatiche sferzati da raffiche che supereranno agevolmente gli ottanta o novanta chilometri orari. Il vento furioso spazzerà con violenza anche il Molise, i crinali della Campania, la Basilicata, la Calabria e il versante ionico della Sicilia orientale. Il moto ondoso crescerà in modo repentino, trasformando il basso Adriatico e lo Ionio in bacini agitati o localmente grossi, con imponenti mareggiate che si abbatteranno sulle coste rocciose ed esposte, rendendo difficoltosi i collegamenti marittimi e provocando disagi sul demanio litoraneo.

L’Anticiclone delle Azzorre protegge il Centro-Nord: nebbie fitte, inversione termica e gelate notturne

Mentre il Meridione vivrà la sferzata dei marosi e delle raffiche settentrionali, le regioni settentrionali e parte di quelle centrali sperimenteranno una realtà atmosferica opposta, dominata dall’egemonia dell’Anticiclone delle Azzorre. La robusta campana di alta pressione proteggerà il Nord da qualunque insidia perturbata, determinando una totale assenza di vento e condizioni di calma piatta. Tuttavia, la stabilità autunnale porta con sé l’effetto collaterale dell’inversione termica: la pesantezza della colonna d’aria schiaccia l’umidità e il freddo nei bassi strati, impedendo il rimescolamento. Nelle ore notturne il termometro scivolerà senza freni, generando nuove e diffuse gelate sul piano della Pianura Padana e lungo i fondovalle collinari di Alpi e Appennini. Di giorno la radiazione solare faticherà a farsi strada a causa di banchi di nebbia densi e persistenti che si trasformeranno col passare delle ore in una coltre uniforme di nubi basse, mantenendo il clima rigido, umido e opaco anche in pieno giorno sulle pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia.

Verso la grande irruzione fredda di inizio novembre: le prospettive future

La sfuriata ciclonica di martedì e mercoledì non costituirà una meteora isolata nel panorama europeo, ma rappresenta un tassello cruciale all’interno di una riorganizzazione barica globale che vede l’aria artica guadagnare terreno con un mese di anticipo sulla tabella di marcia. L’interazione tra l’alta pressione occidentale e le saccature continentali sta aprendo una via privilegiata lungo cui i focolai gelidi del Grande Nord possono riversarsi verso il Mediterraneo. I modelli matematici a lungo raggio delineano manovre atmosferiche imponenti proprio in coincidenza con i primi giorni del mese di novembre, con la seria possibilità che una vasta e profonda irruzione fredda possa spingersi verso il nostro Paese, traghettando la penisola in un contesto pienamente invernale. Su questa importante linea di tendenza e sulle conseguenze per la prima decade del prossimo mese seguiranno costanti approfondimenti e analisi previsionali dettagliate su MeteoWeb.

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