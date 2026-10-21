Alluvione lampo a Latina, “170 mm in poche ore”: allagamenti in città e nel seminterrato dell’ospedale Goretti

Ore di forte maltempo hanno messo a dura prova la città di Latina, dove sono stati registrati circa 170 mm di pioggia in poche ore, a fronte dei 50 mm inizialmente previsti. Un quantitativo eccezionale che ha provocato numerosi allagamenti, la tracimazione di alcuni canali e pesanti disagi in diverse zone del territorio comunale, coinvolgendo anche il seminterrato dell’ospedale Santa Maria Goretti e il centro commerciale LatinaFiori. A fare il primo bilancio dell’emergenza è l’assessore alla Protezione civile del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, che ha descritto una situazione idraulica particolarmente delicata, con interventi in corso e l’attenzione rivolta all’evoluzione delle condizioni meteorologiche: “A Latina sono stati registrati circa 170 mm di pioggia in pochissime ore, mentre ne erano previsti 50 millimetri. Purtroppo il quantitativo straordinario di pioggia ha comportato diversi allagamenti in parallelo alla tracimazione di alcuni canali. Per questa ragione ci siamo messi in contatto con il Consorzio di Bonifica Lazio Sud, che sta monitorando la situazione idraulica delicata. Gli allagamenti più critici, questa mattina, si sono registrati nel seminterrato dell’ospedale Goretti e all’interno del centro commerciale LatinaFiori. Notevoli i disagi nella zona del Piccarello, a Borgo Faiti e a Borgo San Michele. Critica anche la situazione nelle aree a ridosso della Pontina, all’uscita sud della città. A metà mattinata, la Polizia Locale ha provveduto a far transennare la Litoranea, tratto via del Lido –Fogliano, per inondazione proveniente dal canale di Cicerchia. Il quartiere Q4 al momento è raggiungibile dalla Pontina e lo stesso per Q5 per chi proviene dal quartiere Q4“.

Centinaia di interventi e strade allagate

Prosegue senza sosta il lavoro della Protezione civile comunale e delle organizzazioni di volontariato, impegnate in coordinamento con i Vigili del fuoco nella gestione delle numerose criticità. Gli interventi riguardano centinaia di allagamenti lungo le strade e nelle proprietà private, oltre ad alcuni plessi scolastici interessati dalle conseguenze delle precipitazioni. Segnalata anche la caduta di rami e alberi. Particolare attenzione viene riservata alle aree maggiormente esposte al rischio idraulico e ai collegamenti stradali, con la Polizia Locale impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dei tratti interessati dagli allagamenti.

Nuova pioggia attesa nel primo pomeriggio: l’appello ai cittadini

A preoccupare è anche l’evoluzione prevista nelle prossime ore. Secondo quanto riferito dall’assessore Di Cocco, tra le 13 e le 14 è attesa un’altra importante fase di maltempo, che potrebbe aggravare una situazione già resa complessa dall’ingente quantità d’acqua caduta sul territorio. “Purtroppo è previsto, tra le 13 e le 14 di oggi, un’altra importante precipitazione – fa sapere Di Cocco – Ai cittadini rivolgo un appello alla massima prudenza: limitate gli spostamenti allo stretto necessario, evitate i sottopassi, le strade allagate e le aree a rischio idraulico, non oltrepassate transenne o chiusure e seguite gli aggiornamenti ufficiali. In questo momento la priorità assoluta è proteggere le persone e affrontare ogni criticità con tempestività e responsabilità. Il Comune di Latina, attraverso il Coc e le strutture operative coinvolte, continua a seguire l’evoluzione dell’emergenza e a coordinare gli interventi di propria competenza“.

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