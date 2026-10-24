Cambio dell’ora stanotte, torna l’Ora Solare: dal risparmio energetico alle reazioni del corpo umano

Stanotte torna l’ora solare e dovremo compiere il consueto rito di autunno che regola temporaneamente i nostri ritmi di vita in base alla luce. Nella notte tra oggi sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 dovremo infatti spostare le lancette dei nostri orologi all’indietro di 60 minuti precisi. Il cambio avverrà ufficialmente alle ore 3, che torneranno “magicamente” a essere le ore 2, regalandoci di fatto 1 ora in più di sonno e di riposo. Questo passaggio segna l’abbandono dell’ora legale, che ci ha tenuto compagnia per tutti i mesi estivi, per riabbracciare il ritmo naturale scandito dal Sole. Le giornate sembreranno apparentemente più corte, poiché il buio calerà prima la sera, ma guadagneremo maggiore luminosità al mattino presto, favorendo un risveglio molto più dolce per il nostro intero organismo.

Le ragioni del cambio e il legame con il Sole

Il motivo principale che spinge molti Paesi ad adottare l’alternanza tra ora solare e ora legale è di natura puramente economica ed energetica. Durante i mesi estivi, spostando le lancette in avanti, si sfrutta maggiormente l’illuminazione naturale del Sole nel tardo pomeriggio e alla sera, ritardando l’accensione delle luci artificiali e riducendo il consumo di energia elettrica. Con l’avvicinarsi dell’inverno e in prossimità del Solstizio, le ore di luce diminuiscono fisiologicamente. Mantenere l’ora legale in questo periodo significherebbe svegliarsi nel buio totale per gran parte della mattinata. Il ritorno all’ora solare permette quindi di riallineare i nostri orari lavorativi e scolastici con il ciclo naturale di alba e tramonto, ottimizzando le risorse e migliorando il nostro comfort visivo nelle prime ore della giornata.

Curiosità scientifiche e impatto sull’organismo umano

L’impatto di questo spostamento sulle nostre vite va ben oltre la semplice regolazione degli orologi, coinvolgendo profondamente la biologia del corpo umano. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che il nostro ritmo circadiano, ovvero il nostro orologio biologico interno, impiega alcuni giorni per riallinearsi completamente al nuovo schema luminoso. Questo sfasamento temporaneo altera la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia, provocando in alcuni individui sintomi simili a un leggero jet lag, come stanchezza diffusa, irritabilità e sbalzi d’umore.

Dal punto di vista medico, il passaggio autunnale all’ora solare porta con sé una curiosa statistica positiva a livello cardiologico. Una ricerca pubblicata su importanti riviste mediche ha evidenziato come, il lunedì successivo al ritorno dell’ora solare, il tasso di infarti del miocardio diminuisca di circa il 21% rispetto alla media. Questo effetto protettivo è attribuito all’ora di sonno extra e alla riduzione dello stress mattutino, un dato che si contrappone nettamente al picco di eventi cardiovascolari registrato invece in primavera, quando si perde 1 ora di riposo per il passaggio all’ora legale.

Un’altra curiosità scientifica riguarda la sicurezza stradale e l’aumento degli incidenti. Sebbene al mattino si guidi con più luce, il brusco anticipo dell’oscurità pomeridiana coglie molti guidatori impreparati. Nelle settimane immediatamente successive al cambio dell’ora autunnale, le statistiche mostrano un incremento degli incidenti stradali nelle ore del tardo pomeriggio. L’occhio umano necessita di un periodo di transizione per adattarsi alla guida crepuscolare anticipata, e la combinazione tra visibilità ridotta e riflessi rallentati dalla stanchezza di fine giornata crea condizioni di maggior rischio sulle strade.