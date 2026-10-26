Carburanti, Q8 proroga il price cap fino al 31 dicembre 2026

Q8 Italia proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del price cap sui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso 1° ottobre. La decisione, annunciata dall’azienda con una nota, arriva in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e in seguito alle richieste del Governo italiano. “Con questa decisione, Q8 Italia – si legge in una nota – intende fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all’evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell’intera filiera“.

La prosecuzione dell’iniziativa seguirà un approccio modulare, che terrà conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione: “La prosecuzione dell’iniziativa avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’Azienda.Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera“.

L’azienda si riserva infine di definire le modalità applicative della misura in base all’andamento del mercato e alle condizioni di approvvigionamento. Q8 Italia “si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento“.