Ciclone Arnab in India: 3 persone uccise da una frana nell’Odisha, decine di località isolate dalle inondazioni

Le forti piogge degli ultimi giorni sono responsabili di una frana mortale nell’Odisha, nell’India orientale. Tre persone hanno perso la vita, secondo quanto riportato dalle autorità, citate dai media locali. Secondo l’agenzia di stampa PTI, un Ministro dell’Odisha ha dichiarato che a provocare la frana sarebbero state le forti piogge di questi giorni, seguite all’arrivo del ciclone Arnab sulle coste orientali del Paese nella giornata di mercoledì 28 ottobre. Nella zona di Ganjam si registrano inondazioni, riferisce ancora PTI, citando le autorità, secondo cui quattro elicotteri militari hanno sganciato pacchi di viveri in 21 località dove “migliaia di persone” risultano isolate a causa delle forti piogge.