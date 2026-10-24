Dallo Spazio una delle immagini più suggestive dell’anno: il Super Tifone Champi illuminato dalla Luna

A prima vista sembra un’immagine diurna: le nubi del tifone si avvolgono in spirali luminose attorno a un occhio scuro, con una definizione sorprendente. Ma lo scatto è stato acquisito di notte. A rendere visibili le strutture del Super Typhoon Champi è la luce della Luna riflessa dalle nubi e raccolta dal sensore del satellite. L’immagine, diffusa con i loghi di NOAA e CIRA, ritrae il ciclone mentre si trovava sul Pacifico occidentale, a est delle Filippine. In quei giorni Champi aveva raggiunto un’intensità eccezionale: tra il 19 e il 21 ottobre è arrivato più volte alla forza equivalente alla categoria 5, con venti massimi stimati fino a 185 miglia orarie, circa 298 km/h.

Come si vedono le nubi al buio

Il satellite non illumina la tempesta e non si tratta di una fotografia scattata con una normale fotocamera. Alcuni strumenti meteorologici, come la Day/Night Band del sensore VIIRS, sono progettati per rilevare quantità molto basse di luce visibile. Di notte possono registrare il chiarore lunare riflesso dalle nubi, oltre a fonti luminose come le luci delle città, i fulmini e gli incendi.

La Luna, naturalmente, non produce luce propria: riflette quella del Sole. Il suo chiarore raggiunge le cime delle nubi e viene in parte diffuso verso lo spazio, dove il satellite può intercettarlo. Quando la fase lunare e la posizione della Luna offrono un’illuminazione sufficiente, le nubi possono apparire con un contrasto simile a quello delle immagini visibili diurne. Con una Luna meno luminosa, invece, la scena risulta più difficile da distinguere.

L’occhio scuro e le spirali luminose

Nell’immagine di Champi, la prima forma che cattura lo sguardo è l’occhio del tifone: un’area quasi circolare, scura e relativamente priva di nubi, circondata da una parete nuvolosa compatta. Quel “buco” non è un’apertura nel tifone, ma una zona in cui l’aria, nella parte centrale del ciclone, tende a scendere. Attorno all’occhio si trova la parete del ciclone, dove si concentrano i temporali più intensi e i venti più violenti.

Più all’esterno, le bande nuvolose disegnano anelli e spirali. Sono parte della circolazione del ciclone: l’aria calda e umida converge verso il centro, sale e alimenta le torri temporalesche. La struttura visibile nello scatto racconta così, in pochi dettagli, l’organizzazione di una tempesta tropicale molto intensa.

La luminosità non indica, da sola, che una zona sia più pericolosa di un’altra. L’immagine dipende da quanta luce lunare raggiunge le nubi, da come queste la riflettono e dall’elaborazione usata per mostrarla. È uno strumento prezioso per osservare la forma e l’estensione del sistema, ma non sostituisce le misurazioni e le analisi necessarie a stimare venti, piogge e impatti al suolo.

Una vista rara, ma utile anche ai meteorologi

Le immagini satellitari notturne illuminate dalla Luna hanno un valore che va oltre la spettacolarità. Permettono di seguire la copertura nuvolosa anche quando il Sole è sotto l’orizzonte e aiutano a riconoscere bande, aree temporalesche e cambiamenti nella struttura dei cicloni. La Day/Night Band è stata sviluppata proprio per osservare fenomeni atmosferici e altre caratteristiche della Terra durante la notte.

Nel caso di Champi, la luce lunare restituisce una prospettiva insolita su una tempesta che, nei giorni successivi, avrebbe raggiunto Taiwan e provocato forti disagi, prima di indebolirsi. Per qualche istante, però, il satellite ha trasformato la notte in una scena quasi lunare: un vasto vortice di nubi, un occhio nero al centro e il chiarore argentato della Luna che ne rivela ogni spirale.