Il forte calo delle temperature tra fine ottobre e inizi novembre può raffreddare il Mediterraneo? Ecco cosa succede quando l’aria fredda incontra un mare ancora molto caldo

La domanda di un lettore ci ha fatto riflettere: “Può essere un bene questo forte calo delle temperature in ottobre e novembre per raffreddare un po’ il Mediterraneo, molto caldo fino ad ora?” La risposta è nì: le irruzioni di aria fredda possono contribuire al raffreddamento del Mediterraneo, soprattutto quando sono accompagnate da venti sostenuti e si protraggono per più giorni. Questo processo, però, non è immediato e non coinvolge tutto il bacino nello stesso modo, perché un calo delle temperature sulla terraferma non basta, da solo, a raffreddare rapidamente il mare.

Il mare conserva il calore più a lungo dell’aria

Terra e atmosfera possono raffreddarsi sensibilmente nel giro di poche ore quando cambia la circolazione, mentre il mare reagisce più lentamente grazie alla sua notevole capacità di assorbire e trattenere energia. Inoltre, il vento e le onde rimescolano l’acqua, distribuendo il calore della superficie negli strati sottostanti: per questo, anche quando sull’Italia arrivano giornate fredde, il Mediterraneo può mantenersi relativamente mite e continuare a rilasciare parte dell’energia accumulata durante l’estate.

In autunno il raffreddamento stagionale è favorito dalla diminuzione dell’irraggiamento solare e dagli scambi con un’atmosfera che, con il passare delle settimane, diventa mediamente più fredda; tuttavia, la grande massa d’acqua accumula e cede calore con tempi più lunghi rispetto alla terraferma, per cui anche il transito di una perturbazione può raffreddare la superficie senza modificare altrettanto in fretta la temperatura degli strati marini sottostanti.

Quando l’aria fredda incontra le acque più miti

Se una massa d’aria fredda scorre sopra un mare più caldo, aumenta il contrasto tra la superficie marina e l’atmosfera sovrastante, e il Mediterraneo tende a trasferire verso l’aria parte del proprio calore e della propria umidità attraverso l’evaporazione, gli scambi diretti di energia e il rimescolamento prodotto dal vento. In questo modo una quota del calore marino viene ceduta all’atmosfera, mentre la turbolenza può mescolare l’acqua superficiale con quella più fresca presente in profondità.

L’entità del raffreddamento dipende però da diversi fattori, tra cui la temperatura dell’aria in arrivo, la forza e la durata dei venti, lo stato del mare, la presenza di nuvole e l’intensità del rimescolamento; di conseguenza, una singola irruzione fredda può incidere maggiormente su alcune zone, lasciandone altre quasi inalterate, senza produrre una diminuzione uniforme della temperatura su tutto il Mediterraneo.

Un mare caldo può favorire instabilità e temporali

Il calore e l’umidità trasferiti dal mare possono anche rendere più instabile l’atmosfera, ma perché si formino rovesci e temporali serve una configurazione favorevole, per esempio l’arrivo di aria fredda in quota e la presenza di meccanismi capaci di sollevare l’aria. Le acque miti possono quindi contribuire ad alimentare i fenomeni, talvolta anche intensi, ma non sono da sole sufficienti a provocare precipitazioni estreme: contano anche la circolazione, l’organizzazione delle perturbazioni e la persistenza delle condizioni instabili.

L’autunno è una stagione propizia all’instabilità sul Mediterraneo proprio perché può combinare acque ancora miti e irruzioni di aria più fredda. Una ricerca basata su 25 anni di dati ha rilevato che i contrasti di temperatura superficiale del mare sono associati, soprattutto in autunno, a variazioni della nuvolosità e della probabilità di pioggia; il risultato descrive un legame tra mare e atmosfera, ma non significa che ogni ingresso freddo o ogni contrasto termico produca automaticamente maltempo intenso.

Un Mediterraneo molto caldo, ma con differenze tra le varie zone

La premessa del lettore è corretta: nel corso del 2026 il Mediterraneo ha registrato anomalie marine molto elevate. Alla fine di giugno, in alcune aree la temperatura superficiale del mare risultava fino a circa +8°C sopra la media 1991-2020, mentre a metà agosto nel Mediterraneo occidentale erano ancora presenti anomalie vicine ai +6°C. Anche a settembre Copernicus segnalava temperature marine da record per il mese nel Mediterraneo occidentale e lungo le coste atlantiche europee. Questi dati, tuttavia, descrivono il quadro osservato nei rispettivi periodi e non indicano una temperatura identica su tutto il bacino: le condizioni possono variare sensibilmente tra i diversi settori, tra le acque costiere e quelle al largo, e da una settimana all’altra.

Il calo delle temperature non è una ‘manovra’ per raffreddare il mare

Un’ondata di freddo non arriva con lo scopo di abbassare la temperatura del Mediterraneo, ma è il risultato di una circolazione atmosferica che trasporta masse d’aria da una regione all’altra. Quando però aria più fredda raggiunge acque ancora miti, può intensificare gli scambi di calore e umidità, favorire il rimescolamento e contribuire al raffreddamento della superficie marina.

La risposta al quesito è quindi nì, ma con tempi e intensità variabili: le irruzioni fredde di ottobre e novembre possono dare una spinta al normale raffreddamento stagionale, in particolare se durano a lungo e sono accompagnate da vento, ma non possono cancellare rapidamente il calore accumulato nel Mediterraneo. Finché il mare resta mite, inoltre, il contrasto con l’aria più fredda può fornire energia e umidità ai sistemi perturbati, qualora la circolazione atmosferica crei le condizioni necessarie per lo sviluppo dell’instabilità.