Il Super Tifone Champi minaccia Taiwan e Giappone: venti di tempesta, onde imponenti e piogge torrenziali

Taiwan si prepara ad affrontare il passaggio del potente tifone Champi. Le autorità hanno diramato un’allerta in vista dell’arrivo della tempesta, che, nonostante un lieve indebolimento, continua a rappresentare una seria minaccia per l’isola. Sono già oltre 100 i voli cancellati, mentre i meteorologi prevedono venti violentissimi, onde alte e precipitazioni eccezionali nelle aree più esposte. Secondo la Central Weather Administration (CWA) di Taiwan, Champi presenta raffiche superiori ai 227 km/h in prossimità del suo centro. Il sistema, che in precedenza aveva raggiunto l’intensità di super tifone, si trova attualmente a circa 520 km a Sud/Est dell’estremità meridionale dell’isola.

Onde oltre i 6 metri e piogge torrenziali: le aree più a rischio

A preoccupare maggiormente sono le condizioni meteorologiche attese lungo le coste e nelle zone montuose. Le autorità hanno inviato allerte sui telefoni cellulari dei residenti delle località costiere, avvertendo del possibile arrivo di onde superiori ai 6 metri. Nelle aree montuose settentrionali, comprese le colline nei dintorni della capitale Taipei, sono previste precipitazioni complessive prossime al metro. Quantità di pioggia così elevate possono aumentare sensibilmente il rischio di allagamenti, frane e smottamenti, soprattutto sui terreni più vulnerabili.

Il raggio del tifone si è leggermente ampliato, raggiungendo circa 320 km, una dimensione sufficiente a interessare gran parte di Taiwan. Gli effetti della perturbazione potrebbero protrarsi per quasi 2 giorni. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha invitato la popolazione a prepararsi tempestivamente, raccomandando di evitare escursioni in montagna e spostamenti lungo la costa durante il passaggio della tempesta.

Venerdì il momento più delicato: la traiettoria del tifone Champi

Il passaggio più ravvicinato a Taiwan è previsto nella tarda serata di venerdì, quando Champi dovrebbe transitare al largo della costa nordorientale. La traiettoria prevista indica poi uno spostamento verso Nord, in direzione delle acque al largo di Shanghai, prima di proseguire verso il Giappone meridionale. La tempesta dovrebbe gradualmente perdere intensità durante il suo percorso, ma ciò non esclude condizioni pericolose, in particolare lungo i tratti costieri esposti e nelle aree interessate dalle precipitazioni più intense.

Trasporti in tilt: cancellazioni a Taiwan e in Giappone

Le prime conseguenze sull’organizzazione dei trasporti sono già evidenti. Il ministero dei Trasporti di Taiwan ha comunicato la cancellazione di 125 voli nella giornata di oggi, per la maggior parte collegamenti nazionali. Al momento, la rete ferroviaria dell’isola non risulta interessata da interruzioni e non sono state segnalate evacuazioni di residenti.

Anche il Giappone si prepara a subire gli effetti del tifone. Le principali compagnie aeree Japan Airlines, ANA e Skymark hanno cancellato complessivamente oltre 100 voli tra giovedì e domenica, soprattutto sulle rotte nazionali, con disagi per più di 11.000 passeggeri. Secondo le previsioni, Champi dovrebbe transitare anche sull’isola abitata più occidentale del Giappone, Yonaguni, nella prefettura di Okinawa.