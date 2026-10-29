Incidente ferroviario in Spagna: dietrofront sulle 2 italiane disperse, il bilancio sale a 74 vittime

Si era sperato in buone notizie per l’Italia dalla Spagna, teatro mercoledì 28 ottobre di un drammatico scontro tra treni nella provincia di Toledo che ha causato decine di vittime e feriti. Tra i dispersi figurano anche due italiane: contrariamente a quanto confermato precedentemente da fonti della Farnesina, le due connazionali non sono ancora state rintracciate e sono dunque ancora disperse. Si tratta di una cittadina italo-venezuelana e di una italo-argentina. Il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con il ferito italo-argentino ricoverato in ospedale, che è il fratello di una delle due donne ancora disperse. “Ho appena parlato con l’unico ferito italiano, Jeremías Conte Grande, che è ricoverato all’ospedale universitario di Toledo. Non aveva una voce sofferente. La sorella è una delle due italiane disperse, sono due ragazze italo-argentina e una italo-venezuelana”, ha detto Tajani a margine di un convegno al Senato. “Ha detto che era in viaggio con la sorella e la sorella è dispersa”.

Intanto, il bilancio dello scontro tra treni in Spagna è salito da 69 a 74 morti, rende noto il Ministero dei Trasporti. L’incidente è diventato il più grave disastro ferroviario in Spagna da quello di Santiago de Compostela del 2013. La collisione ha coinvolto 2 convogli che viaggiavano nella stessa direzione: un treno della compagnia pubblica Renfe, con 397 passeggeri a bordo, e un treno della società privata Iryo, che trasportava 147 persone. Sul posto sono impegnati circa 250 uomini dell’Unità militare di emergenza (Ume), affiancati dagli altri servizi di soccorso. Da questa mattina, la Spagna osserva 3 giorni di lutto nazionale, proclamati dal governo in segno di cordoglio per le vittime. Le cause della tragedia sono ancora oggetto di un’indagine approfondita.