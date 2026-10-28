Incidente ferroviario in Spagna: dispersa una donna italiana

Una donna italiana risulta dispersa in seguito all’incidente ferroviario avvenuto questa mattina in provincia di Toledo, in Spagna, secondo quanto rende noto la Farnesina. In precedenza le stesse fonti avevano riferito di cinque connazionali a bordo del treno Iryo, di cui quattro in buone condizioni, mentre erano in corso verifiche sulla quinta persona. Intanto, il bilancio delle vittime è salito ad almeno 68 persone, a cui si aggiungono molti altri feriti. Secondo i dati del governo regionale della Castiglia-La Mancia, il numero dei feriti ricoverati dopo l’incidente ferroviario ha raggiunto quota 58, con 15 persone in condizioni molto gravi. Nelle strutture di Urda e Consuegra, le equipe mediche stanno assistendo altre 50 persone circa, che hanno riportato ferite di lieve entità.

La Delegazione del governo di Castiglia-La Mancia precisa che delle 64 vittime, 40 viaggiavano sul convoglio Iryo e 24 nell’Ave di Renfe. “Il locomotore dell’Ave si è scontrato frontalmente con il vagone di coda dell’Iryo“, aggiungono le fonti governative. Sul treno Ave 2080 di Renfe viaggiavano 397 passeggeri, mentre l’Iryo 6076 trasportava 146 passeggeri e un neonato, precisano.

Tre giorni di lutto in Andalusia

La autorità andaluse hanno proclamato tre giorni di lutto dopo il maxi-incidente ferroviario di Urda. Il Presidente del governo regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha proclamato il lutto ufficiale in Andalusia, a partire dalle 14 di oggi fino alla stessa ora di sabato 31 ottobre. “Siamo devastati“, ha scritto in un messaggio sui social, aggiungendo che “l’intera Andalusia è vicina alle vittime di quest’ultimo incidente ferroviario”.