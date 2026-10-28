Spagna, scontro tra treni ad alta velocità: bilancio drammatico, appello per la donazione di sangue

È di almeno 30 morti e oltre 100 feriti il bilancio provvisorio del grave incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Spagna, lungo la linea ad alta velocità che collega Madrid all’Andalusia. La collisione, verificatasi nella provincia di Toledo, ha coinvolto 2 convogli che viaggiavano nella stessa direzione: un treno della compagnia pubblica Renfe, con 397 passeggeri a bordo, e un treno della società privata Iryo, che trasportava 147 persone. A fornire i dati più recenti è stato il presidente del governo regionale di Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page, secondo cui le vittime sarebbero almeno 30: circa 24 si trovavano sul treno Renfe e sei sul convoglio Iryo. Un bilancio ancora provvisorio, destinato purtroppo a poter peggiorare.

Oltre cento feriti, soccorsi ancora in corso

Il bilancio diffuso dalle autorità regionali parla di circa 50 feriti lievi, altri 50 in condizioni più gravi e un numero ancora indefinito di persone gravemente ferite. Le operazioni di soccorso sono proseguite per evacuare i passeggeri e recuperare le vittime rimaste intrappolate tra le lamiere dei convogli. Secondo quanto riferito da Padilla Ruiz, tutti i feriti sono stati evacuati dai treni, mentre i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di recupero dei corpi. Le autorità hanno inoltre lanciato un appello alla popolazione affinché doni il sangue, necessario per assistere le numerose persone rimaste ferite nell’incidente. La dinamica dello scontro e le cause che hanno portato alla collisione sono ancora da chiarire.

Iryo attiva i protocolli di emergenza

La compagnia ferroviaria privata Iryo ha diffuso un comunicato ufficiale attraverso il proprio account su X, confermando il coinvolgimento di uno dei suoi convogli nell’incidente. “Questa mattina il treno 6076, in servizio sulla tratta Madrid-Siviglia, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi di Urda, al chilometro 118“, si legge nella nota della società. L’azienda ha dichiarato di aver attivato tutti i protocolli di emergenza e di collaborare strettamente con le autorità per gestire la situazione. In attesa di ulteriori aggiornamenti, è stata annunciata la cancellazione dei treni in partenza dalla stazione di Madrid-Atocha e diretti verso il Sud della Spagna. Al momento, secondo le informazioni diffuse, non è prevista una ripresa del servizio.

Caos nei collegamenti ferroviari: cancellate oltre 80 corse

Le conseguenze dell’incidente si sono rapidamente estese al traffico ferroviario nazionale. Sono oltre 80, secondo le stime disponibili, i collegamenti ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia cancellati in seguito alla tragedia. Pesanti disagi interessano anche la tratta da e per Malaga. Secondo quanto riportato da El País, sono stati cancellati 11 treni in partenza dalla città andalusa e diretti a Madrid, oltre a 7 corse nella direzione opposta. La sospensione dei collegamenti sta causando notevoli ripercussioni per i passeggeri, con numerosi viaggi interrotti o annullati. Resta da chiarire quando sarà possibile ripristinare la circolazione sulla linea interessata.

La tragedia ferroviaria ha scosso il Paese, riportando al centro dell’attenzione la sicurezza dei collegamenti ad alta velocità. Mentre i soccorritori continuano a lavorare sul luogo dell’incidente, le autorità sono impegnate a ricostruire quanto accaduto e a fornire assistenza alle persone coinvolte e ai loro familiari.