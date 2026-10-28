Incidente ferroviario in Spagna: la Farnesina attiva l’unità di crisi

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sta seguendo l’evolversi della situazione

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Foto Ansa

La Farnesina ha attivato l’unità di crisi in seguito al tragico incidente che ha coinvolto 2 treni ad alta velocità in Spagna. Il Ministero degli Esteri è al lavoro per verificare l’eventuale presenza di cittadini italiani tra le persone coinvolte e garantire la necessaria assistenza. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sta seguendo l’evolversi della situazione in stretto raccordo con l’Unità di crisi, l’Ambasciata d’Italia e il Consolato generale a Madrid. “Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro“, ha dichiarato Tajani, esprimendo la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, ai feriti e all’intera Spagna. “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore“.

Il Ministro ha inoltre sottolineato che il Consolato generale d’Italia a Madrid è impegnato nelle verifiche per accertare l’eventuale coinvolgimento di connazionali e fornire tutto il supporto necessario. Per le emergenze, i cittadini italiani possono contattare l’Unità di crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 oppure il Consolato generale d’Italia a Madrid al numero +34 629 842 287.

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