Le nuove misure del governo Meloni contro l’inverno demografico: nasce il salvadanaio previdenziale per i neonati e crescono i congedi parentali fino a 6 mesi

L’Italia affronta una delle sfide strutturali più decisive per la tenuta economica e sociale della nazione: contrastare il prolungato inverno demografico e invertire la rotta del calo delle nascite che da anni caratterizza la piramide generazionale del nostro Paese. Con l’approvazione delle misure inserite nella nuova legge di bilancio al termine della riunione del Consiglio dei ministri, l’esecutivo ha delineato un insieme coordinato di interventi orientati a considerare la famiglia non come un capitolo di spesa assistenziale, bensì come il motore principale dello sviluppo futuro. In questo quadro, le politiche per sostenere la natalità e agevolare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro compiono un salto di qualità sostanziale, introducendo strumenti sia immediati sia di lunghissimo periodo capaci di affiancare le coppie dal momento della nascita fino al raggiungimento dell’età adulta dei figli. L’obiettivo primario è offrire risposte concrete, stabili ed esenti da complicazioni burocratiche a madri, padri e giovani lavoratori che desiderano costruire un progetto familiare solido, restituendo fiducia alle nuove generazioni attraverso tutele tangibili.

Il salvadanaio previdenziale dell’Inps: cento euro per ogni nuovo nato e risparmio protetto

Al centro delle novità spicca l’istituzione di un vero e proprio salvadanaio previdenziale destinato a ciascun neonato, una misura fortemente voluta dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il quale da tempo pone al centro delle sue riflessioni la necessità di politiche di contrasto all’inverno demografico. Lo strumento, che richiama idealmente la tradizione del libretto di risparmio familiare ma declinato in chiave moderna, assegna allo Stato un ruolo attivo sin dal primo giorno di vita del bambino.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato i dettagli operativi e la filosofia del provvedimento durante la conferenza stampa convocata a valle del Cdm: “Per ogni bambino che nasce l’Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto“. Il premier ha quindi illustrato come potrà evolversi nel tempo questa riserva: “In questo, chiamiamolo salvadanaio, i genitori e i familiari potranno continuare negli anni successivi chiaramente ad alimentare questo conto. La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato, salvo che non sia per un’emergenza straordinaria, ma in quel caso servirebbe l’autorizzazione di un giudice tutelare. E al compimento dei 18 anni questo ragazzo, questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per iscriversi all’università, per avviare un’attività o per magari alimentarla come futura forma di previdenza complementare“. A suggello dell’impianto complessivo, Meloni ha ribadito il messaggio politico e sociale dell’intervento: “Quindi più figli si fanno, più lo Stato è presente“.

Il meccanismo è strutturato per garantire la massima sicurezza patrimoniale: le somme depositate non concorrono alla formazione del reddito imponibile, rimangono totalmente esenti da tassazione e sono al riparo da qualsiasi azione di pignoramento. In questo modo si crea una cassaforte intoccabile che potrà essere aperta anticipatamente solo a fronte di una circostanza eccezionale e con il vaglio rigoroso dell’autorità giudiziaria, preservando la destinazione formativa, professionale o pensionistica del capitale accumulato per la maggiore età.

La visione dell’Inps: una riforma storica per la cultura previdenziale delle nuove generazioni

L’introduzione del conto di risparmio per i neonati rappresenta un cambio di paradigma culturale senza precedenti per l’ordinamento italiano. A evidenziare la portata innovativa dell’intervento è intervenuto il vertice dell’istituto nazionale di previdenza sociale, sottolineando come la previdenza smetta di essere un pensiero tardivo per diventare un diritto garantito fin dai primi respiri.

Il presidente Inps Gabriele Fava ha commentato la decisione dell’esecutivo delineando il nuovo orizzonte del sistema pensionistico: “È una scelta che cambia la storia della previdenza italiana. Finora la pensione si cominciava a costruire con il primo lavoro, da oggi inizia dalla nascita”. Fava ha argomentato le ragioni tecniche ed etiche alla base della novità: “Le ragioni sono semplici. Nel sistema contributivo la pensione è il frutto di ciò che si accumula lungo tutta la vita, e il fattore decisivo è il tempo. Chi parte prima arriva più lontano. Diciotto anni di risparmio, che cresce e si capitalizza, valgono molto più di qualunque intervento tardivo. C’è poi una ragione di equità. I nostri giovani entrano nel lavoro più tardi, spesso con carriere discontinue, e rischiano di arrivare alla pensione con troppo poco. Da oggi ogni bambino, qualunque sia la famiglia in cui nasce, parte con qualcosa di suo. Nessuno resta indietro dalla linea di partenza“.

La forza della capitalizzazione nel lungo periodo agisce così come un moltiplicatore virtuoso, superando i limiti fisiologici dell’ingresso tardivo nel mercato del lavoro che spesso penalizza i giovani con carriere frammentate o precarie. Fava ha rimarcato l’importanza pedagogica e sociale del progetto: “E’ un intervento strutturale che guarda al futuro con una visione senza precedenti, prevedere una dotazione di 100 euro l’anno per ogni nato significa gettare oggi il seme della tutela, della natalità, della sostenibilità e della cultura previdenziale di domani. Un ragazzo che a diciotto anni scopre di avere già un risparmio dedicato impara che il futuro si costruisce. Con questa iniziativa diamo un boost all’educazione previdenziale che manca al nostro Paese“. Il presidente dell’ente previdenziale ha infine concluso evidenziando il valore strategico della scelta: “Non è un bonus. È un investimento. In un Paese in cui nascono sempre meno bambini, è il messaggio più forte che lo Stato possa dare alle famiglie. I vostri figli contano, e il loro domani comincia adesso. Ringrazio il presidente Meloni e i ministri Giorgetti e Calderone che hanno creduto nella proposta”.

Congedi parentali potenziati: indennità all’ottanta per cento fino a sei mesi

Parallelamente alla costituzione della dote economica per i nuovi nati, il governo ha impresso un’accelerazione decisiva sul fronte dei congedi parentali, con l’intento di sollevare le famiglie dal peso economico derivante dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa nei primi mesi di vita dei bambini. La manovra introduce una graduazione dei benefici che premia in modo esponenziale la nascita di ulteriori figli, offrendo un supporto crescente alle famiglie numerose.

Nel corso della conferenza stampa, Giorgia Meloni ha ripercorso il percorso evolutivo delle norme sui permessi retribuiti: “Famiglia e natalità è un altro capitolo che è sempre presente nelle nostre leggi di bilancio, per noi sono sempre stati una priorità concreta, l’abbiamo dimostrato in questi anni, abbiamo declinato questa priorità in moltissime delle nostre scelte a partire dal tema del congedo parentale. Quando noi ci siamo insediati il congedo parentale era pagato al 30% dello stipendio, in questi anni noi abbiamo portato a tre i mesi retribuiti all’80%, quest’anno aggiungiamo per tutti un ulteriore mese. Ma facciamo ancora di più: per il secondo figlio i mesi retribuiti all’80% aumentano di due, cioè saranno complessivamente fino a cinque, mentre dal terzo figlio sono addirittura sei. Per cui chi ha tre figli o più, i mesi di congedo parentale retribuiti all’80% con questa legge di bilancio diventano sei. Per i lavoratori autonomi che non usufruiscono dei congedi parentali si introduce un voucher fino a 500euro per un massimo di 3 mesi“.

Il nuovo assetto normativo porta dunque a quattro mesi per tutti i genitori la fruizione dell’indennità maggiorata all’ottanta per cento dello stipendio. Il quadro premiale sale a cinque mesi per chi accoglie un secondo figlio e raggiunge i sei mesi complessivi a partire dal terzo figlio in poi. Questa misura punta a eliminare la penalizzazione economica storicamente associata alla genitorialità, consentendo a madri e padri di dedicarsi alla prima infanzia senza dover rinunciare a una fetta consistente della propria retribuzione mensile.

Sostegno agli autonomi, assunzioni di mamme e azzeramento del bollo auto

Il disegno di legge di bilancio allarga il proprio raggio d’azione includendo comparti lavorativi e necessità fiscali a lungo trascurati. Un’attenzione specifica è riservata ai professionisti e alle partite Iva che non godono delle ordinarie tutele previste per i lavoratori dipendenti, attraverso un voucher per autonomi fino a cinquecento euro per un massimo di tre mesi, destinato all’acquisto di servizi per la conciliazione familiare. A ciò si unisce una decisa spinta all’occupazione femminile con il potenziamento dei benefici per chi assume lavoratrici madri e la conferma delle agevolazioni economiche già avviate.

Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha rimarcato la coerenza politica delle decisioni adottate dal governo: “Un ulteriore grande investimento per le famiglie, per i figli, per le mamme e i papà che lavorano. In una congiuntura internazionale sempre più complicata, con tutte le sue pesanti ricadute in termini di conti pubblici, il governo Meloni mantiene dritta la barra delle sue priorità e ancora una volta dimostra il coraggio di scelte chiare“. Il ministro ha dettagliato i principali assi del piano: “Un nuovo importante intervento sui congedi parentali – prosegue – che porta a quattro mesi per tutti l’aumento della retribuzione all’80 per cento, e a cinque mesi per chi ha due figli e a sei mesi da tre figli in su; il voucher di 500 euro per tre mesi per gli autonomi per l’acquisto di servizi per la conciliazione; il 180% di deducibilità del costo del lavoro per chi assume lavoratrici madri e il nuovo investimento per i sostegni in loro favore (cosiddetto ‘bonus mamme’); il salvadanaio previdenziale e per lo studio per ogni nuovo nato; l’abolizione del bollo auto resa strutturale (a proposito, chi aveva parlato di mancetta elettorale cosa commenterà ora?) ed estesa alle famiglie numerose, e molti altri interventi in favore delle famiglie e dei giovani. Un complesso di misure – conclude Roccella – che si aggiunge al grande lavoro fatto fin qui in questa legislatura, attraverso il quale il governo non soltanto ha voluto sostenere fortemente le famiglie, ma ha voluto dire loro che non sono sole, che rappresentano un bene prezioso per tutta la società“.

La deducibilità del costo del lavoro portata al 180% per l’inserimento o la stabilizzazione delle lavoratrici madri crea una leva formidabile per contrastare le discriminazioni occupazionali legate alla maternità, stimolando le imprese ad assumere donne con figli. Parallelamente, l’abolizione strutturale del bollo auto estesa alle famiglie con più figli alleggerisce in modo continuativo le spese obbligatorie che gravano sui bilanci domestici.

Casa, retribuzioni e sgravi energetici: il contributo della maggioranza per le giovani generazioni

La costruzione di un contesto favorevole alla nascita di nuovi figli passa ineludibilmente anche dall’accesso all’abitazione e dalla tutela del potere d’acquisto delle giovani coppie. In questo alveo si inseriscono le proposte avanzate dalle forze politiche di maggioranza per rendere sostenibile l’uscita dei giovani dai nuclei d’origine e favorire l’indipendenza economica indispensabile per mettere al mondo dei figli.

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha illustrato ai microfoni di Rtl 102.5 il lavoro svolto per orientare i cordoni della borsa statale verso il tessuto giovanile e produttivo: “Con gli altri partiti di maggioranza abbiamo lavorato a una legge di bilancio che concentri le risorse a sostegno soprattutto di famiglie, giovani e imprese. Per Noi Moderati è fondamentale aiutare i giovani a mettere su una famiglia, perché investire sui giovani significa costruire il futuro del Paese“. Entrando nel merito delle proposte su conciliazione e casa, Lupi ha spiegato: “Per far sì che la conciliazione lavoro-famiglia sia effettiva abbiamo allora proposto di rafforzare il congedo parentale, portando a sei i mesi aggiuntivi indennizzati all’80% dello stipendio, dopo i sei mesi di maternità obbligatoria. Una conquista importante. Una battaglia è poi quella per garantire un futuro previdenziale ai bambini sin dalla nascita, ci sarà quindi la novità del libretto previdenziale ai nuovi nati che ricorderà il vecchio libretto postale. Un ‘cassetto’ da poter arricchire nel corso degli anni in modo che al compimento della maggiore età i ragazzi possano già avere una dote previdenziale“.

L’insieme di queste iniziative, che spaziano dalla leva fiscale sugli affitti calmierati con aliquote di favore fino agli incentivi stipendiali e al contenimento dei rincari energetici per il sistema produttivo, va a completare un quadro di protezione economica ad ampio raggio. Il pacchetto approvato dal governo si candida così a diventare una delle manovre più organiche degli ultimi decenni sui temi della famiglia, aggregando previdenza, sgravi sul lavoro e agevolazioni dirette in una visione unitaria volta a spezzare l’inverno demografico e a restituire serenità al futuro demografico della nazione.