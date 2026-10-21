Maltempo Calabria, cede la SP30 nel Crotonese: disagi alla circolazione

Disagi alla circolazione nel Crotonese per via del maltempo che ha colpito l’entroterra nella notte, scaricando oltre 200mm di pioggia. A causa delle abbondanti piogge è stato registrato un cedimento strutturale sulla SP30 che collega l’abitato di Belvedere Spinello alla Statale 107: una vasta voragine si è aperta a lato della carreggiata, provocandone il crollo. Al momento del cedimento nessun veicolo era in transito e non si registrano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del comando di Crotone e le squadre della Protezione Civile di Belvedere Spinello. La Provincia di Crotone ha disposto la chiusura totale dell’arteria stradale al traffico. Il Comune di Belvedere Spinello è raggiungibile attraverso la Strada provinciale 29 che, però, presenta diversi problemi per la presenza di buche e detriti.

Critica la situazione nella parte a valle nella zona industriale di Polligrone e Barretta. L’area risulta inondata e invasa dal fango. L’acqua e i detriti hanno sommerso serre agricole e i piazzali delle strutture aziendali, preannunciando danni ingenti per le attività produttive locali. Il sindaco Antonio Amato ha attivato il Coc, prevista nel pomeriggio riunione in Prefettura.

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