Maltempo Campania: allagamenti a Caserta, crolla un muro dello stadio di tennis

Allagamenti e cedimenti a Caserta e provincia a causa del maltempo, che ha colpito forte soprattutto nel pomeriggio. In particolare, nel capoluogo sono caduti 29mm di pioggia, che hanno provocato il crollo del muro del circolo del tennis in via Laviano, alle spalle degli spalti dell’impianto sportivo. Il materiale franato ha travolto un palo della luce e la palina alla fermata degli autobus, coinvolgendo anche un’auto che è stata sfiorata dai detriti. Sul posto, per liberare la carreggiata da mattoni e porzioni di muro, sono giunti i Vigili del Fuoco e i militari del Reggimento 21° Genio Guastatori della Brigata Bersaglieri Garibaldi, che ha la sua caserma proprio di fronte al luogo del crollo.

Allagamenti e disagi in diversi centri del Casertano

Importanti anche gli accumuli di pioggia nel resto della provincia. A Vitulazio, sono caduti 75mm, 68mm a Caiazzo, 63mm ad Alife, 60mm a Pignataro Maggiore, 59mm a Piedimonte Matese, 44mm ad Arienzo, 30mm a Castelvolturno, 29mm a San Nicola La Strada. Allagamenti e disagi si sono registrati in diversi centri del Casertano a seguito delle forti piogge. Segnalazioni arrivano da Carinaro, Cancello ed Arnone, Aversa, Lusciano, Parete, Pignataro Maggiore e Villa Literno. Le strade allagate dalle piogge hanno reso difficili gli spostamenti. A Parete, nei pressi del Liceo, acqua e fango hanno invaso la zona fino al marciapiede.

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