Maltempo: centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco tra Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio

Prosegue l’impegno dei Vigili del Fuoco per fronteggiare le criticità causate dal maltempo che sta interessando diverse regioni italiane. Le situazioni più impegnative si registrano in Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio, dove le squadre sono intervenute per allagamenti, alberi caduti, elementi pericolanti e soccorsi a persone in difficoltà. In Liguria, tra le province di Genova e Savona, sono stati effettuati circa 100 interventi. Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di parti pericolanti degli edifici e la gestione degli allagamenti. A Celle Ligure, la caduta di un masso sulla carreggiata della SS1 Aurelia ha reso necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. In Toscana, le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate sull’isola d’Elba e lungo il litorale livornese per far fronte ai danni provocati dalle intense precipitazioni.

Particolarmente rilevante il numero degli interventi in Sardegna, dove il maltempo ha colpito soprattutto le province di Nuoro, Oristano e Sassari. Sono circa 170 gli interventi effettuati per fronteggiare allagamenti, alberi caduti e situazioni di pericolo che hanno coinvolto automobilisti in difficoltà. A Siniscola, in provincia di Nuoro, nella serata di ieri una famiglia di cinque persone è stata evacuata dalla propria abitazione dopo essere rimasta bloccata a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua.

Anche nel Lazio le forti piogge hanno richiesto un significativo impegno dei soccorritori, in particolare nelle province di Roma e Latina. Le squadre sono al lavoro per mettere in sicurezza alberi caduti, fronteggiare gli allagamenti e rimuovere ostacoli ed elementi pericolanti.

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