Maltempo, Corsica in ginocchio: caduti quasi 400mm in poche ore, la Francia verso nuovi record di precipitazioni

Un’intensa ondata di maltempo sta colpendo la Corsica oggi a causa dell’azione di una potente perturbazione, investendo in pieno il versante orientale dell’isola. Nella Piana Orientale, le forti precipitazioni hanno causato ingenti danni materiali, l’allagamento di arterie stradali, blackout e interruzioni nei servizi. Annunciato fin dalle prime ore della giornata, questo intenso fenomeno meteorologico si è concentrato su una vasta fascia che va da Capo Corso fino alla Piana Orientale. Alimentato da correnti provenienti da est/sud-est, il maltempo sta portando accumuli di pioggia molto elevati; la situazione è destinata a intensificarsi ulteriormente nel tardo pomeriggio e in serata, prima di un previsto miglioramento durante la notte.

A metà mattinata, i Vigili del Fuoco avevano già ricevuto una ventina di chiamate legate ad allagamenti nella parte meridionale della Piana Orientale. A mezzogiorno, il Dipartimento è stato posto in stato di allerta rossa da Météo France, “data l’elevata intensità delle precipitazioni e i significativi accumuli di pioggia, sia su brevi intervalli di tempo che nell’arco dell’intero evento meteorologico”.

Possibili record nazionali orari di pioggia

In alcune zone della Corsica, si toccano già i 400mm di pioggia. Nella zona di Solenzara, tra le 9:00 e le 11:00 di questa mattina sono caduti 312mm di pioggia, per un totale di 380mm dalle 9, vale a dire l’equivalente di due mesi e mezzo di precipitazioni. Con questi quantitativi di pioggia, la Francia sembra aver appena infranto i record nazionali di precipitazioni su intervalli di 1, 2 e 3 ore: si attende la conferma ufficiale.

Momenti di paura all’asilo nido di Ghisonaccia

L’episodio più critico della mattinata si è verificato a Ghisonaccia: a causa della violenza del maltempo, i controsoffitti del nuovo asilo nido comunale sono crollati. Fortunatamente, non si registrano feriti. I soccorritori e le squadre tecniche sono attualmente sul posto per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni. Questo incidente si aggiunge a una mattinata già caotica per le strutture comunali dedicate ai giovani: fin dalle 8:30, il centro ricreativo ha dovuto annullare l’accoglienza dei bambini.

Strade trasformate in torrenti e difficoltà per i trasporti

In tutta la regione, la situazione è peggiorata rapidamente fin dalle prime luci dell’alba. Tra Aléria e Ghisonaccia, diversi tratti stradali hanno iniziato a essere sommersi. A testimonianza dell’estrema saturazione del suolo, il livello dell’acqua continua a salire: in località Vix, alcuni campi – che solitamente si trovano cinque metri più in basso rispetto al piano stradale – sono stati completamente inondati, tanto che l’acqua ha ormai raggiunto il livello della strada.

La circolazione è estremamente difficoltosa su tutta la rete viaria. A Casamozza (nel comune di Prunelli di Fiumorbu), la RT10 si è trasformata in alcuni punti in un vero e proprio torrente, rendendo la guida pericolosa. All’altezza del ponte di Travo, l’accesso è stato completamente chiuso per motivi di sicurezza. I servizi e le attività commerciali procedono a rilento: l’agenzia France Travail ha rimandato il proprio personale a casa per la giornata, mentre la catena Auchan Prunelli ha ufficializzato la chiusura completa del punto vendita tramite i propri canali social, senza poter confermare una data per la riapertura. Le Ferrovie della Corsica (Chemins de Fer de la Corse – CFC) annunciano che il traffico ferroviario subirà forti perturbazioni e consigliano “ai viaggiatori di rimandare i propri spostamenti“.

La prefettura dell’Alta Corsica ha attivato il Centro Operativo Dipartimentale, “al fine di riunire e coordinare l’azione di tutti i servizi competenti”.

Allerta rossa: massima prudenza nelle prossime ore

Dato che le precipitazioni sono destinate a intensificarsi ulteriormente entro questa sera, si raccomanda la massima prudenza in tutta l’area; si sconsiglia vivamente di mettersi in viaggio lungo le arterie stradali sommerse dall’acqua. Il versante orientale dell’isola sarà interessato dal maltempo per l’intera giornata. “Sono previste precipitazioni tra i 50 e i 150mm all’ora, con accumuli che potrebbero superare i 300mm nell’arco di 10 ore”, indicano i meteorologi di Météo-France.

Un progressivo rinforzo dei venti da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 100km/h, ostacolerà ulteriormente il deflusso delle acque. A partire dalle 17:00, una seconda ondata di maltempo – descritta come “particolarmente intensa e violenta” – si sposterà da ovest verso est, sovrapponendosi alla prima. Sono previste precipitazioni intense su tutta l’Alta Corsica, con un’intensificazione che porterà ad accumuli supplementari diffusi, compresi tra 30 e 50mm, e che potrebbero superare gli 80mm/ora. Si prevede che questa seconda ondata di maltempo interesserà l’area di Bastia verso le 19:00. A partire dalle 21:00, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare sull’isola.